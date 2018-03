Kadir Has Üniversitesi, FEBLEB: Düşün ve yap

Kadir Has Üniversitesi, eğitim öğretim ağırlıklı yapısını 3 yıldır araştırma odaklı üniversiteye dönüştürmeye çalışıyor.

Kadir Has Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir eğitim kurumu. Hem yaşadıkları bölgeye ilişkin yürüttükleri projeler, hem öğrencilere zorunlu kılınan sosyal sorumluluk dersleriyle Kadir Has’ın sık sık dile getirdiği ‘Vatan Borcu Ödüyorum’ mottosuna paralellik gösteren bir eğitim anlayışına sahip.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın, “Kurum olarak bütçemizin yüzde 33’ünü burs olarak öğrenciye sunuyoruz. Yüzdelik oranı ile bakıldığında ise öğrencilerin yüzde 70’ine burs sunuyoruz” diyor.

Üniversitenin sosyal sorumluluk hizmet anlayışıyla örtüştüğü önemli bir projesi bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor: Kadir Has Ödülleri.



Kadir Has Ödülü kurumsallaşıyor

Eğitim başta olmak üzere, ülke kalkınmasına yönelik en önemli hayır işlerinde imzası bulunan merhum işadamı Kadir Has’ın adını yaşatmak üzere düzenlenen ‘Kadir Has Ödülleri’ her yıl farklı bir alanda geleceğin bilim adamlarına veriliyor. Bu yıl BilimTeknoloji-İnovasyon alanlarında başvuruların kabul edileceği ödüllere; çalışmalarına aktif olarak devam eden kişiler ve kuruluşlar başvuru yapabilecek. Kişi veya kurumlar kendileri adına aday olarak başvurabildikleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecekler.

Rektör Mustafa Aydın, konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: “Klasik anlamda üniversitelerin 3 fonksiyonu olduğu düşünülür; Eğitim öğretim, araştırma ve sonuçlarının yakınlaştırılması ve üçüncüsü ise topluma hizmet. fiimdi buna bir boyut daha ekleniyor; girişimcilik veya yenilikçilik. Yani araştırma çıkışlarının ürüne dönüştürülmesi. Kadir Has Ödülleri bu klasik anlayışın iki ve üçüncü bölümüne dokunuyor. Türkiye’de başarılı insanın takdir edilmesi azdır. Biz bu eksikliği kapatıyoruz.”



Araştırma odaklı üniversiteye adım adım

Kadir Has Üniversitesi kuruluş misyonunda bir değişikliğe gidiyor. Kurulduğu dönemde eğitim–öğretim üniversitesi olan kurum, 2007 yılından bu yana araştırma odaklı üniversite olma misyonuyla çalışmalar yürütüyor. Rektör Mustafa Aydın, 2010 yılında göreve geldiğinden bu yana bu hedef doğrultusunda önemli projelere imza attıklarını aktarıyor. Aydın, bu amaca uygun olarak yarı zamanlı dahil 400’ü bulan akademik kadroda son 4 yıl içinde yüzde 60 oranında değişim gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. Üniversiteye performans kriteri getirdiklerini anlatan Aydın, “Kadrolarımızda mantalite değişikliği yarattık. Ayrıca gerekli fiziki altyapı için yatırımlar gerçekleştirdik. Kadromuz ne istiyorsa onu yapıyoruz. Herhangi bir laboratuvar ihtiyacı olduğunda bunu karşılıyoruz. Tüm altyapıyı da bu hedefle geliştirdik” diyor.



Selimpaşa’ya teknopark

Üniversite-Sanayi dendiğinde ilk akla gelen yapılanmalardan birini de teknoparklar oluşturuyor. Kadir Has Üniversitesi’nin teknopark geçmişi 10 yıla dayanıyor. Ancak yer konusunda ilgili belediye ile süren anlaşmazlık nedeniyle Selimpaşa’da sözkonusu yatırım henüz gerçekleştirilmiş değil. Aydın bu konuda şu bilgileri veriyor: “Selimpaşa’da 100 bin metrekarelik bir alanımız var. Belediyenin izin vermesi halinde sözkonusu yatırımı gerçekleştirmek isteriz. Teknopark konusunda henüz geç kalmadık. Amacı doğrultusunda faaliyet yürüten bir teknopark kurmak istiyoruz.”

Üniversitenin Selimpaşa’da bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu da fakülteye dönüştürme çalışması yürütülüyor. Rektör Aydın, mekatronik ve sağlık bilimleri teknolojisi bölümlerinin açılmasını hedeflediklerini, ekleme ile 6 bölümle Türkçe eğitim veren bir fakülteyi hayata geçireceklerini anlatıyor.

5 bini aşkın öğrencisi bulunan Kadir Has Üniversitesi’nde bölüm açarken öğrenci almak gibi bir kaygı taşınmıyor.

Mustafa Aydın, kaliteli eğitim veren dünya ölçeğinde kabul görmüş bir üniversite hedefiyle yollarına devam ettiklerini belirterek, “Her alanda yer almıyoruz. Bulunduğumuz alanda Türkiye’nin en üst segmentinde yer alan bir kurum olmak istiyoruz. Dünya ölçeğinde de iddialı olmak için akreditasyona bu nedenle büyük önem veriyoruz” diye konuşuyor.



Mezunların yüzde 89’u iş sahibi

Kadir Has Üniversitesi’nden mezun olanların sayısı 6 bini buluyor. Üniversite yönetimi yeni bir karar alarak geçen yıl tüm mezunlarla temas kurmaya başlamış. Aydın, mezunların yüzde 60’ı ile birebir görüşmeyi başardıklarını ve yüzde 89’unun iş sahibi olduğunu açıklıyor. Bu oranın daha da yukarıya çıkması için çalışacaklarını kaydeden Aydın, “Üniversitemizde kariyer merkezi 3 yıl önce kuruldu. Aktif olarak önemli projeler yapıyoruz. Öğrencilere birebir koçluk hizmeti veriyoruz. Bir takım şirketler ile işbirliği yapıyoruz” diyor. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde ise hobi dışında, mesleğe dönüşecek alanlarda da eğitimler veriliyor. Sanayi ile işbirliği çalışmalarını devam ettiren kurumda iletişim, tasarım gibi sektörlerin yer aldığı 30’a yakın şirket ile işbirliği çalışmaları yürütülüyor. Aydın, şu bilgileri veriyor: “İletişimin en büyük şirketleriyle işbirliği gerçekleştiriyoruz. Ancak henüz KOBİ’lerle istenilen ölçüde temas etmiş değiliz. Silivri İşadamları Derneği ile temas kurduk, tek tek şirketlerle Ar-Ge geliştirme anlaşmaları yapıyoruz. Ayrıca Fabrication Laboratory (FEBLEB) adıyla bir yapı kuruyoruz. MTI’nin 2007’de başlattığı bir girişim. Türkiye’deki ilk FEBLEB olacak. Düşünülen her şeyin yapılabildiği bir yer.”



Siber Güvenlik Araştırma Merkezi

Bilişim ve bilgi dünyası ile birlikte en stratejik “suç” alanlarından biri haline gelen “siber güvenlik”, Kadir Has Üniversitesi’nde kurulacak yeni bir merkez ile özel bir araştırma ve eğitim alanına dönüşüyor. Uluslararası Bilgi Sistemleri Derneği (ISSA) Türkiye Başkanlığı ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle kurulacak Siber Güvenlik Araştırma Merkezi (SİGÜM) çerçevesinde Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı da başlatılacak. Siber Güvenlik Araştırma Merkezi özellikle enformasyon ve haberleşme teknolojileri (ICT) alanında, haberleşme, veri iletimi, kumanda ve kontrol amacıyla kullanılan cihazların kötü amaçlı iç ve dış (siber) saldırılarla karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşen suçları inceleyecek. Merkezin çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki dönemde Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı da başlatılacak. Programda araştırma projeleri gerçekleştirilmesi ve bu alanda uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor.