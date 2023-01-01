Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Mesleki İlgi ve Yönelim Testi’ (MİT)





Lise öğrencilerinin mesleki ilgi ve yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha isabetli karar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla Batılı ülkelerde yaygın olarak kullanılan ‘Mesleki İlgi ve Yönelim Testi’ni (MİT) aday öğrencilerin kullanımına ücretiz olarak sundu. Testi üniversitenin resmi web sitesi www.khas.edu.tr adresi üzerinden dolduran öğrenciye değerlendirme ve raporlama için Cibali Kampüsü’nde randevu veriliyor.