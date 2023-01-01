Koç Üniversitesi'nde enerji verimliliği

Türkiye ve Çin Buluşması: Enerji Gündemi





Koç Üniversitesi ve Çin'in önde gelen akademik kuruluşlarından Fudan Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen, "Türkiye ve Çin Buluşması: Enerji Gündemi" başlıklı konferans Koç Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: "Sürdürülebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalarımızı devam ettirerek, gelecek kuşakları güvence altına almalıyız. Bu da ancak üniversite ve sanayi işbirliği ve ortak projelerle gerçekleşecektir" dedi. TÜBiTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ise enerji güvenliğinin stratejik önem taşıdığını söyledi ve "Türkiye'nin cari açığının yüzde 70'ini enerji giderleri oluşturuyor ancak 2020 için enerji hedefimiz öz yeterliliği yüzde 30 artırmak ve enerji ihtiyacını yüzde 20 azaltmaktır" dedi.