Kümeleşmezsek yok oluruz

Kauçuk üreticileri kümeleşme kararı aldı.





OSTİM'li kauçuk üreticileri sektörel rekabetçilik gücünü artırmak, verimlilik ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kümeleşme kararı aldı. Çankaya Üniversitesi'nin desteğiyle başlayan kümeleşme hazırlıklarında sona gelindi. Üniversite tarafından oluşturulan "Kauçuk Sektörü Stratejik Yol Haritası" firma temsilcileriyle paylaşıldı. Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç "Küme olmazsak hiç bir şey yapamayacağız" dedi.