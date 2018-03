“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli”; Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, üniversitenin, toplumdaki kutuplaşmanın ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde fikir olarak ortaya çıktığını, öğrenci odaklı, evrensel değerlerle yoğrulmuş, Türkiye'de veya yurtdışında konusunda seçkinleşmiş, açık fikirli eğitmenlerin ve aydınların biraraya geleceği çağdaş bir eğitim platformu oluşturulduğunu söylüyor.

Bugün; 22 bin mezunu, 1000 akademik personeli ve 18 bin öğrencisi bulunan Bilgi Üniversitesi (BİLGİ); “Sosyal, İdari, Beşeri, İletişim, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri” gibi alanlarda eğitim veriyor. 6 Fakülte, 5 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokul ile lisans, lisansüstü ve önlisans öğrenimi veren BİLGİ'de 150'yi aşkın program bulunuyor. Bünyesinde pek çok projeyi hayata geçiren Üniversite’de 17 araştırma merkezi bulunuyor ve Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak 400'ü aşkın kitap basmış durumda.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Remzi Sanver, salt öğretime dayalı bir akademik merkez olmanın ötesinde; araştırma, geliştirme, üretim ve sosyal sorumluluk projelerini eksen edinen çok yönlü ve bütünlükçü bir eğitim kurumu olduklarını dile getiriyor. Laureate International Universities’in Türkiye’deki tek üyesi olan BİLGİ, öğrencilerine 75'ten fazla üniversitenin öğrencisi olma imkanını da veriyor. Uluslararası alanda birçok üniversite ile öğrenci değişimi, ortak program ve çift program anlaşmaları sunan BİLGİ, yabancı öğrencilerin de tercih ettiği bir kurum durumunda. Böylece BİLGİ öğrencileri Türkiye'de veya yurtdışında “uluslararası” deneyimler elde ediyor.



Türkiye’nin ilk ve tek “Laureate” üniversitesi

Kuruluşundan itibaren öğrenci odaklı, evrensel değerlerle yoğrulmuş, konusunda seçkinleşmiş eğitmenlerin ve aydınların biraraya geldiği üniversitenin, ilk on yıllık dönemi eğitim ve sosyal sorumluk ağırlıklıydı. London School of Economics ile birlikte ilk BİLGİ projesinin başladığını söyleyen Sanver, gelişmeyi şöyle özetliyor: “Bugün de ayrı programlar olarak bu işbirliğinin kökleşmiş biçimde sürdüğünü söylemem gerekir. Benzer biçimde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak eğitim hayatına girdiğimizden itibaren beş yıl boyunca Portsmouth Üniversitesi’nin akademik denetimine tabi olarak çalıştık. Bu alanda BİLGİ, eğitiminin düzeyi ve yarattığı evrensel değerlere uygun üniversite ortamıyla kısa sürede öne çıktı ve başlangıçta tahmin edilenden çok daha hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Zaman içinde BİLGİ, özgün yapısı olan Sosyal Bilimler Üniversitesi kimliğinden çok öteye gitti. 2005 yılından itibaren Laureate International Universities ile görüşmeler başladı. 2009 yılında Türkiye’nin ilk Laureate üniversitesi olduk. Bugün itibarıyla da tek Laureate üniversitesi biziz.”



“En prestijli akademik kongrelerden birini düzenledik”

“Eğitim odaklı” bir üniversite olmanın yanısıra, araştırma ve proje çalışmalarına da önemli ağırlık verdiklerini söyleyen Sanver, “Özellikle Rektörlük dönemimde gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduğum bir araştırma teşvik ve değerlendirme sistemi getirdik. Bu anlamda gerek proje, gerek uluslararası ve ulusal akademik yayın sayılarında da önemli bir artış oldu. 2012 yılında dünyadaki en prestijli akademik kongrelerden biri olan Games2012’yi BİLGİ’de düzenledik. Giderek eğitim ve araştırmanın dengeli biçimde dağıldığı ve geliştiği bir yapıya dönüşüyoruz” diyor.



Üniversite sektörle iç içe ve işbirlikçi yapıya sahip

Sektörle iç içe olmayı önemseyen bir üniversite olduklarını dile getiren Remzi Sanver iş dünyası ile kurumsal ilişkilerini aktarıyor: “Liv Hospital ile sağlık sektöründe nitelikli iş gücünün yetişmesine destek olmak ve istihdam yaratmak için önemli bir işbirliğine imza attık. İşbirliği kapsamında, BİLGİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler Liv Hospital’da staj imkanına sahip olacak.

Tan Sağtürk Akademi ile dans alanında yenilikçi bir işbirliğine imza atıldı. Bu işbirliği kapsamında BİLGİ bünyesinde hem profesyonel dansçı ve dans öğretmeni, hem de koreografların yetiştiği dört yıllık bir dans lisans programı kurulması hedefleniyor. İş Yatırım’ın, TradeMaster Kampüs projesine katıldık. Uygulamalı Portföy Yönetimi dersiyle paralel kullanılacak olan merkezde öğrenciler, teorik bilgilerini İş Yatırım’ın online işlem platformu olan TradeMaster’da uygulama olanağı bulacak. Merkez, aynı zamanda finans laboratuvarı olarak da kullanılacak.”



“idLab ile deneyimleyerek üretim yapıyoruz”

Bilgi Üniversitesi içerisinde Mühendislik Fakültesi'nde konumlandırdıkları ve öğrenciyi merkeze alan fiziksel bir oluşumdan [idLab (Innovation & Dream Lab) sözeden Sanver, “idLab içerisinde öğrenciler birlikte hayal kurmayı, tasarlamayı ve deneyimleyerek üretmeyi öğreniyorlar. Gerek ABET, WASC, gerek Bolonya süreçleri artık eğitimi zenginleştiren beceri ve uygulamaların ders içerisine entegre edilmesini zorunlu kılıyor” diyor.



idLab oluşumu bir kum havuzu

Azalan kaynakların yaratıcı ve iyi mühendis gereğini doğurduğunu söyleyen Sanver ilginç bir “mühendis” tanımı veriyor: “Dünyanın her noktasında hissedilen bu durumun sonucunda, belli başlı üniversiteler bu tür yapıları oluşturarak bünyelerine entegre ediyorlar ve özel isimler veriyorlar. Temel amaç teoriyi pratikle desteklemek, alttan gelen öğrencilerin fikirlerini birlikte tartışabildikleri ve farklı yerlerden gelen insanlarla projelendirebildikleri ve sonrasında hemen üniversite bünyesindeki diğer mekanik, robotik vs. laboratuvarlarda geliştirebildikleri, sonrasında girişimciliğe ve melek yatırımcılardan fon almaya uzanan ortamları oluşturmaktır.

Yaratıcı mühendis beyninin hem sağını, hem solunu çalıştırabilen mühendistir. Dolayısıyla bu ortamın oluşturulmasında yerli ünlü çizerlerden destek alıyoruz. Tasarım ve özgün yaratının dokusu öğrencilerimizin projelerine de yansıyacaktır. Öyle ki Türkiye'nin önemli işadamları ve beyinleri üniversitemizin dinamik havasını solumak için geliyorlar. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek için atölyeler yaparak, mentorluk vererek ve sanayi projelerinde işbirliği yaparak bu tür yapılar içerisinde destek veriyorlar.

Multidisipliner şekilde takım ruhu ile çalışan, çıktı üreten, sanayinin ve akademinin birlikte çalışabileceği bu yapıyı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. idLab oluşumunu bu anlamda bir kum havuzu olarak görüyoruz. Zira altyapı olmadan amatör lige yani girişimciliğe uzanamıyorsunuz. Amatör lig olmadan 1. lige ulaşamıyorsunuz. Velhasıl yatırımcılardan fon alma sürecine giremiyorsunuz. idlab'deki yol haritamız öncelikle bu altyapıyı oluşturmaktır.”