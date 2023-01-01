Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi’nden Finans Ar-Gesi’si





Özyeğin Üniversitesi ve ATIG Menkul Değerler A.Ş. birlikte, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğini alarak ‘Geleceğin Yatırımcıları’ projesini başlattılar; “İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı”nı kuracaklar. Laboratuvar ile portföy yönetimi, türev, enerji ve karbon salınımı piyasalarına ilişkin gerekli veri platformu, simulasyon ve risk yönetimi altyapısının oluşturulmasının yanı sıra, kamu, özel sektör ve yerel yönetim borçlanma araçlarının daha etkin kullanımı için gerekli olan fiyatlama ve risk yönetimi yazılımları geliştirilmesi hedefleniyor.