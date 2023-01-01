Özyeğin Üniversitesi, Le Cordon Bleu, yemek sanatı, kariyer

Le Cordon Bleu Türkiye, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı...





20 ülkede dünyaca ünlü aşçılar yetiştiren ve 118 yıldır dünyanın en prestijli mutfak sanatları okulları arasında gösterilen Le Cordon Bleu, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde artık Türkiye’de. Kariyerini değiştirmek isteyen ya da mutfak sanatlarının inceliklerini öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsat olan Le Cordon Bleu Türkiye, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Dört yıllık eğitim Özyeğin Üniversitesi diploması ve Le Cordon Bleu sertifikası sağlayacak. Ayrıca eğitim kariyerini değiştirmek ya da bu alandaki yeteneğini geliştirmek isteyenler için düzenlenecek halka açık sertifika programlarını da kapsıyor.