Parlak fikirler

VİKO, aydınlık bir gelecek için üniversite öğrencilerinin parlak fikirlerine başvuruyor.





Yenilikçi kuruluşlardan VİKO, aydınlık bir gelecek için üniversite öğrencilerinin parlak fikirlerine başvuruyor. Her yıl bir üniversite ile iş birliğine giden VİKO, yaratıcı tasarımlar için üniversite öğrencilerine yönelik projeler gerçekleştiriyor. Bu yıl “ Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliği” teması ile gerçekleştirilen projenin ortağı Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri tasarımı bölümü oldu. Finalde ortaya çıkan tasarımların yaratıcılığın sınırlarını zorladığı görüldü.