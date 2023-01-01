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Petkim Akademisi

Petkim akademi kurdu...



Petrokimya sektörünün ilk ve tek yerli üreticisi Petkim, 48 yıllık deneyim ve birikimini sanayi kuruluşlarının, sektörün ve müşterilerinin hizmetine sunmak amacıyla Petkim Akademi projesini hayata geçirdi. Bünyesinde Teknik Eğitim Okulu, Kişisel Gelişim Okulu ve Eğitim Teknolojileri Okulu ile bu okullar bünyesinde 67 programla eğitim verecek olan Petkim Akademi, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu iyi yetişmiş işgücü talebinin karşılanmasında çok önemli rol oynayacak.

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