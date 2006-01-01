Rektör Prof.Dr. Nurcan Baç: Yeditepe Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı

Türkiye’ye ve global iş dünyasına kaliteli insan gücü yetiştiren üniversitenin temel farklılığı üniversite–sanayi işbirlikleri





Yeditepe Üniversitesi’nin temelleri; anaokulundan üniversiteye vizyonuyla 1985 yılında İSTEK okullarıyla atıldı. Kurumsal kimliğiyle eğitim öğretim sektöründe 17 yılı geçiren Yeditepe Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliği kapsamında yürüttüğü başarılı projelerle geleceğe odaklanıyor.

Üniversite 2006 yılından bu yana 62 TÜBİTAK, 12 SAN-TEZ destekli proje yürüttü. Hali hazırda 40 tane TÜBİTAK 4 tane de SAN-TEZ destekli proje devam ediyor. Kurumsallaşmayı başaran yönetim anlayışı, lisansta 3 bini aşan öğrenci kapasitesi ve dünya standartlarında eğitim iddiasıyla gelişimini sürdüren Yeditepe Üniversitesi, bu alandaki iddiasını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye kararlı.

Üniversitenin araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluşlarından 4 tanesi patentleşmiş, 67 tane buluş için patent başvurusu yapılmış. Yürütülen çalışmalar ise bunlarla sınırlı kalmayacak. Üniversitenin sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmede Prof.Dr. Nurcan Baç, 2010 yılından bu yana rektör olarak önemli bir misyon üstleniyor.

Üniversitenin, ticarileşebilir Ar-Ge çalışmaları yapması, farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasıyla patentlerin alınmasında Nurcan Baç’ın etkisi büyük. Uzun yıllar yurtdışında Ar-Ge çalışmaları yürüten Baç, göreve geldiğinden bu yana üniversitenin bu alandaki çalışmalarına ağırlık veriyor. Yegane hedefleri arasında ise Yeditepe Üniversitesi Teknopark’ını 2015’e kadar hayata geçirmek yer alıyor. Maltepe İlçesi sınırları içerisinde yer alan arazilerinin yüzde 9’unun Milli Emlak’ta olması nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarından yakınan Baç, yasal süreç tamamlanana kadar kurulmakta olan iki teknoparkta yer alacaklarını anlatıyor: “Kendi teknoparkımızı kuracağız. Ancak yasal prosedürler tamamlanana kadar Teknopark İstanbul’da 5 bin metrekare alan, açılacak olan Bio İstanbul Teknopark’ta yine 5 bin metrekare alan üzerinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Sözkonusu alanlarda binalarımızı yapacağız. Başakşehir’de kurulması planlanan Bio İstanbul adından da anlaşılacağı üzere sağlık alanında uzmanlığı bulunuyor. Özellikle ürüne yönelik çalışmalarımızı sözkonusu teknoparklarda yürütmek istiyoruz.”

Teknopark İstanbul’a yaklaşık 2 milyon doları bulacak bir yatırım gerçekleştirerek yüksek lisans ve doktora tezleri çalışmalarını sözkonusu alanda yürütmek istediklerini aktaran Baç, ayrıca üniversite bünyesinde yürütülen sanayi destekli projelerin bir kısmını oraya kaydıracakları bilgisini veriyor.



Yeni bölümler açılıyor

Lisans, yüksek lisans düzeyinde Türkiye’nin en kapsamlı vakıf üniversitesi olduklarını söyleyen Nurcan Baç, 60 lisans programı, 12 fakülte, 55 yüksek lisans ve 24 tane de doktora programlarının bulunduğunu söylüyor. Yaklaşık 1.5 yıldır yeni programlar eklediklerini kaydeden Baç, şu bilgileri veriyor: “Genetik ve Biomühendislik’in doktora programları açıldı. Bu programda üniversite-sanayi işbirliği tezleri yapıyor, uygulamaya yönelik iyi sonuçlar alıyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Kök Hücre Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduk. Ayrıca hem araştırma geliştirme ve analiz yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na akredite Merkez Laboratuvarı’nı hayata geçirdik. 3 milyon dolarlık maliyetle kurduğumuz Merkez Laboratuvarı’nda; kimyasal analiz, GDO’lu ürün analizleri yapılıyor. Baç, gerek araştırma gerek eğitim bazında öğretim üyelerinin dış projeler almaları yönünde motive ettiğini ve özelikle yurtiçi ve yurtdışı projesi olan öğretim üyelerinin yüklerini azalttığını söylüyor. Proje almanın yanısıra proje yazmaya da özel önem verdiğinin altını çizen Baç, bunun için performans değerlendirmeleri yaptığını dile getiriyor.



Öğrenmeyi öğretiyoruz

Yeditepe Üniversitesi, tüm fakültelerinde; eğitim ve araştırmayı odağına alarak mükemmeliyeti hedefliyor. “Her alanda dünya standartlarında eğitim yapan ve yapmayı amaçlayan kurum olmak istiyoruz” diyen Baç, İngilizce’nin eğitim dili olması nedeniyle öğrencilerin daha etkin olduğunu söyledi. Aynı zamanda yeni ticaret alanları göz önüne alındığında aralarında Çince, Rusça, Japonca dahil 20 farklı dili seçmeli olarak sunduklarının altını çizen Baç, üniversite olarak en kuvvetli oldukları alanları ise; sağlık, mühendislik, işletme, ticari bilimler olarak özetliyor. Uluslararası standartlarda eğitim vermenin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Baç, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin dünyanın önde gelen kurumlarınca akredite olduğunun altını çiziyor. Aynı zamanda uygulamalı alanlarda sektörle iç içe olacak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Baç, özelikle lisans bitirme tezleriyle öğrencileri sektöre daha yakın mezun etmeyi hedeflediklerini söylüyor. Baç, şu noktalara dikkat çekiyor: “Bunların dışında yaşam boyu öğrenmek ve öğrencilere bunu öğretmek önemli. Bir öğrenciye 4 yılda her şeyi öğretmek zor. Dolayısıyla ciddi bir formasyon, temel ilkeleri verip öğrenmeyi öğretirseniz bilmediği konuya kısa sürede adapte olmasını sağlarsanız. Kariyer merkezleri bu noktada önemli. Türkiye’de öğrenci öğrenmeden geliyor. Lise eğitimi üniversiteye değil çoktan seçmeli testte doğru bulmaya odaklıyor. Yaratıcı olma noktasında bir eğitim sistemi yok.”



Sanayi-üniversite kopuk

Nurcan Baç’a göre sanayi üniversite işbirliksizliğinin en önemli nedeni iletişimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Baç, şu bilgileri veriyor: “Birçok sanayi kuruluşu bizim neler yapabileceğimiz konusunda fikir sahibi değil. Üniversite olarak biz de yeterince kendimizi tanıtamıyoruz. Ayrıca şunu da görmek lazım: doğrudan sanayi destekli projeler yapmak Türkiye’de bir alışkanlık değil. O alışkanlığı kazandırmak lazım. Türkiye’de TÜBİTAK ve SAN-TEZ aracılığıyla projeler yürüyor. ABD’de örneğin bir sanayi kuruluşu bir proje için ilgili üniversiteye başvurabiliyor, ortak proje yürütebiliyor. Bu tür yaklaşım bizde eksik.”

Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarında ölçeklerinden kaynaklı olarak yetersiz kaldığını; ağırlıklı belli ölçekteki kuruluşların Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştıklarını hatırlatan Baç, özellikle kendi Ar-Ge çalışmasını yapabilecek seviyede olan kuruluşları üniversitelere davet ediyor. Baç, sözkonusu işbirliği ile hem sanayicinin Ar-Ge maliyetinin düşeceğini hem de öğrencilerin sektörle işbirliği içinde yetişmesiyle nitelikli insan gücü sorununa da çözüm sağlanacağını aktarıyor. Baç, gelinen aşamada umutlu olduğunu paylaşıyor.