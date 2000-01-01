Sağlık sektöründe iddialı:Acıbadem Üniversitesi

Sağlık alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumlarından biri olan Acıbadem Üniversitesi, yeni kampüsünün yanısıra son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarıyla sektörün ihtiyacı olan nitelikli öğrenciyi mezun ediyor.

Sağlık bilimleri alanında tematik üniversite olan Acıbadem, araştırma odaklı, sosyal olanaklarıyla fark yaratan şehir üniversitesi vizyonuyla Türkiye’nin ‘aranan-tercih edilen’ öğrencilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitimlerini 2014-2015 eğitim yılında 100 bin metrekare kapalı alana sahip Kerem Aydınlar Kapüsü’ne taşıyan Acıbadem Üniversitesi, yaklaşık 2000’e ulaşan öğrenci sayısı ve 400’ü aşkın öğretim üyesi, Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi ve donanımlı araştırma laboratuvarları ile sağlık eğitiminde, deyim yerindeyse ‘çıta’yı yükseltiyor.

Rektör Prof.Dr. Ahmet Şahin; üniversitenin 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulduğunu ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun bilgi birikimini ve tecrübesini genç nesillere aktardığını, her anlamda donanımlı hekim ve sağlık çalışanları yetiştirdiğini, vizyonunun bu olduğunu belirtiyor.

Şahin; son teknoloji ile donatılmış altyapı imkanlarını göz önüne alarak en önemli hedeflerinin ‘iyi eğitim-nitelikli eğitim’ olduğunu vurguluyor: “Hedefimiz dünyadaki akademik çalışmaları takip eden, bilgi üreten, teknolojiyi kullanabilen, yaptığı çalışmalarla ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek hekimler yetiştirmek. Türkiye’nin en iyi, en iddialı doktorlarını ve sağlık personelini bu çatı altında yetiştireceğiz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, gücümüzü temel bilimlerde ve Acıbadem Sağlık Grubu’nda çalışmakta olan yüzlerce öğretim üyesinden, bulunduğumuz her alanda en iyi olmak anlayışımızdan ve uzun yıllar sonunda yaratmış olduğumuz ‘Acıbadem Kültürü’nden alıyoruz.”

Henüz TIP fakültesinden mezun vermediklerini, ancak hemşire ve sağlık teknisyeni mezun ettiklerini belirten Şahin “Acıbadem diplomalı mezunun tercih edilir olması önemlidir” diyor ve mezunların niteliğine ilişkin şu bilgileri veriyor: “Aslında üniversitenin görevi iş bulmak değildir. Çünkü eğitim kurumu olarak nitelikli mezunumun kapılması önemlidir. Kaliteli eğitim vereceğim ve Acıbadem Sağlık Grubu da benim mezunumu almak için çalışacak. Öğrencim de o rahatlık içinde olmalı. Ancak tüm bu iddiamıza rağmen kariyer ve planlamayla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor.”



Öğrenci sayısı en fazla 3 bin 500 olur

Ahmet Şahin, 4 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yaklaşık 2000 öğrenciye ulaştıklarını belirterek Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvurarak; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi açılması için başvuruda bulunduklarını açıklıyor. Öğrenci sayısının da kendileri için önemli olduğunu aktaran Şahin, “Şu andaki kampus imkanları düşünüldüğünde daha fazla öğrenciye eğitim verebiliriz. Yeni bölümlerin açılmasıyla da bu alanda öğrenci sayımız artacaktır. Ancak maksimumda 3 bin-3 bin 500 öğrenciye ulaşırız. Uygulamalı bir eğitim verdiğimiz için daha fazlası hedeflediğimiz nitelikli eğitimi sağlamada sıkıntı yaratır” diye konuşuyor.



CASE’de 7 bin kişi eğitim aldı

Eğitim kurumlarının sadece öğrenci gelirleriyle ayakta kalması imkansızdır. Bu nedenle kurucu vakıf sürekli desteğini sürdürür. Acıbadem Üniversitesi’nin gelir sağlayan kalemlerinin birini de Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE) oluşturuyor. Dünyadaki sayılı simülasyon merkezlerinden biri olan CASE, Acıbademli öğrencilerin yanısıra dışarıya da hizmet veriyor. Ayrıntıları Şahin’den dinliyoruz: “Bir üniversitenin kendi kaynaklarıyla yaşayabilmesi önemli. Bu nedenle tüm imkanlarımızdan yararlanıyoruz. CASE sadece Türkiye için değil bölgemiz için de önemli bir hizmet. Bugüne kadar CASE’den 7 bin kişi eğitim aldı. Eğitim alanlar arasında; kamu veya farklı özel sektör kuruluşlarında çalışanlar da var. Hatta Katar’dan bir grup hemşire eğitim aldı. CASE insanların bilgilerini yenileme açısından da önemli bir imkan sunuyor.”

CASE şemsiyesi altında birleşen Klinik Simülasyon Merkezi ve İleri düzey Endoskopik / Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi toplam 5 bin metrekarelik alanda, sağlık eğitiminde fark yaratıyor.



Sosyal olanaklarıyla fark yaratan şehir üniversitesi

26 dönüm arazi üzerine kurulu ve 100.000 metrekare kapalı alana sahip olan ve 174 milyon dolara mal olan Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü teknolojik altyapısının yanında, etkileyici ve çevreci mimari tasarımı ile dikkat çekiyor. Amerika’daki eğitim kurumları incelenerek inşaa edilen kampüste; araştırma odaklı bir üniversite olmak hedefini gerçekleştirmek üzere 3.500 m2 kapalı alana sahip araştırma laboratuvarları ve Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ek olarak, 2.500 m2 alana yayılan öğrenci laboratuvarları öne çıkıyor. Kampüste ayrıca; bünyesinde fitness, basketbol/voleybol salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunduran 3.000 metrekareye kurulu spor merkezi, 750 kişilik konferans merkezi, zengin kütüphane yeralıyor. Laboratuvarların herkese açık olduğunu belirten Ahmet Şahin, aynı zamanda Acıbadem Sağlık Grubu’nun Ar-Ge merkezinin kendi bünyelerinde yeralabileceğini belirtiyor. Sağlıkla ilgili malzeme üretimi ve tanısal yapıların geliştirilmesi gibi çalışmaların yapılacağı Ar-Ge merkezine kamu desteği de alacaklarını kaydeden Şahin, “Hizmet üreten ciddi bilgi birikimine sahip akademik kadromuz var. Bu kadronun sonuca giden bir ürünü patentli hayata geçirmesi önemlidir” diyor.



Acıbadem Üniversitesi’nin artıları

- Araştırma laboratuvarları (Hücre kültür, moleküler biyoloji, kromatografi, mikrobiyoloji, biyogüvenlik düzey üç, radyoaktif çalışma, histopatoloji laboratuvarları) (1.500 m2)

- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACU-DEHAM) (600 m2)

- Öğrenci laboratuvarları (Multidisiplin, anatomi, radyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ilkeleri, beslenme antropometrisi, bilgisayar, yabancı dil laboratuvarları) (2.100 m2)

- Tüm klinik alanları içeren Simülasyon Merkezi (1.500 m2)

- Acıbadem Atakent Hastanesi'nin üniversitenin eğitim hastanesi olması

- Kerem Aydınlar Vakfı'nın başarı ve destek bursları.