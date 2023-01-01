Siemens’ten İTÜ’ye Otomasyon laboratuvarı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Dağıtım Otomasyonu Laboratuvarı Siemens’in desteği ile yenilendi. İTÜ öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin modern teknolojiyle eğitim yapmasını ve deney imkanına kavuşmasını sağlayacak olan Elektrik Dağıtım Otomasyonu Laboratuvarı’nda kullanılacak ekipmanın modern cihazlarla değiştirilmesine ek olarak, iç restorasyon ve projeksiyon temini gibi ihtiyaçlar da Siemens desteğiyle tamamlandı.

Öğrencilere deney imkanı sunacak olan Elektrik Dağıtım Otomasyonu Laboratuvarı, öğrencilerin koruma tekniği ve teknolojileri ile bunların enerji otomasyon sistemlerine entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını, RTU ve SCADA yazılımı sayesinde enerji otomasyon sistemleri ile ilgili detaylı bilgi edinmelerini sağlayacak.