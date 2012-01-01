Şişli Meslek Yüksekokulu

Şişli özelinde bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okul Şişli Belediyesi’nin himayesinde kuruldu. Öğrencilerin % 96’sı burslu okuyor. Yüksek maaşla çalışacak...





2012’nin Mayıs ayı itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Şişli özelinde, bölgenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Sektör ile bölümleri entegre ederek eğitime başlayan Şişli Meslek Yüksekokulu’nda şu anda 9 bölümde yüzde 96 bursluluk oranıyla 452 öğrenci eğitim görüyor. Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, ‘Mesleğin olacak; geleceğin olacak’ sloganıyla sektöre adım attıklarını ve 1200 öğrenci hedefiyle büyümeye odaklandıklarını belirtiyor. İş deneyimli 40 kişilik akademik kadrosuyla öğrencilerin niteliğini yükseltecek çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydeden Aydın, okulun kuruluş çalışmalarını ve iddialarını şöyle anlatıyor: “Eğitim kurumu olarak sektöre ne katarız, sektör bize ne katarın arayışı içerisindeyiz. Yola çıkış sürecimiz de Şişli özelinde bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla başlamıştı. Dolayısıyla müfredatımız, YÖK’ün izin verdiği ölçüde sektörden gelen taleplerle oluşturuldu. Zorunlu stajları artırdık, uygulama derslerine ağırlık verdik.”



Ara eleman arada kalan eleman değildir

Şişli Meslek Yüksekokulu’nda şu an 9 bölümde eğitimler veriliyor. Bu bölümler şöyle;

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

- Bankacılık ve Sigortacılık,

- Yerel Yönetimler,

- Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

- Mimari Restorasyon,

- Çocuk Gelişimi,

- Moda Tasarım,

- Yaşlı Bakımı,

- Turizm ve Otel İşletmeciliği.

Eğitimin içeriğiyle bölgenin ihtiyacı olan ara eleman, kalifiye eleman ve nitelikli eleman kavramlarını aynı çatı altında birleştirdiklerini söyleyen Aynur Aydın, öğrencilerinin üç farklı yapıyı da barındıracak yapıda eğitim alacağını açıklıyor. Ara eleman kavramının tüm iş süreçleri için bel kemiği olduğunu hatırlatan Aydın, şu bilgileri veriyor: “Ara eleman arada kalmış eleman demek değildir. Çünkü asıl işi ara eleman yapar. Dolayısıyla elemanın niteliği değildir arada olmak. İşin niteliğidir. Dolayısıyla Türkiye’de ara eleman kavramını irdelemek için meslek eğitimi kavramını irdelemek ve toplumsal bakış açısını değiştirmek gerekiyor."



Mesleki eğitime bakış açısı değişmeli

Türkiye’nin kalkınma planları için meslek eğitiminin önemli olduğunu hatırlatan Aydın, ancak mesleki eğitimde toplumsal algının yanlış veya yanlı olduğunun unutulmamasını istiyor. Meslek okuluna giden öğrencinin sanki başarısızmış gibi algılandığını kaydeden Aydın, “Oysa meslek okulları önemlidir. Bunu veli de böyle görmeli, öğrenci de; kısaca toplum da. Öğrenci taban puanı aşarak geldiği okulunda uygulama eğitimi göreceğini ve kısa sürede meslek sahibi olarak toplumda yer edineceğini bilmeli” diye konuşuyor.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda her bölümün üst geçişe imkan verdiğini kaydeden Aydın, bu hakkın çok da kullanılmasını istemiyor. Aydın, şu noktalara değiniyor: “Biz dershane değiliz ki öğrenciyi bir üst okula hazırlayalım. Öğrenci bir üstünü okuyacaksa bizim uygulama ağırlıklı eğitimimizin ne anlamı var. Dolayısıyla meslek okulları kıymetli okullar. Çıkan öğrenci de iyi maaşlara çalışacağını bilmeli.”

Aydın, akademisyen gözüyle de hükümetin eğitim sisteminde son değişikliği olan; 4+4+4 stratejisinin meslek eğitimine olumlu veya olumsuz katkı sağlamayacağını düşünüyor.

Yeni bölümler açılıyor

YÖK’ten onay yazısı Ağustos 2012’de gelen ve Eylül 2012’de 452 öğrenci ile eğitime başlayan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, bu başarısını ‘kendilerini doğru anlatmaya’ bağlıyor. Öğrenci tercihleri sırasında amaçlarını doğru anlattıklarını ve güven oluşturduklarını kaydeden Aydın, kendilerine gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini, çevirmemek için de işadamlarından destekler aldıklarını açıklıyor. En fazla destek alan bölümler ise; turizm, bankacılık-sigortacılık, yerel yönetimler, büro ve sağlık hizmetlerinden oluşuyor. Bölüm sayısını artırmak adına YÖK’e 5 yeni bölüm için başvuru yaptıklarını anlatan Aydın, Eylül 2013 itibarıyla 40 öğrenci kapasitesiyle şu bölümlerin eğitime başlayacağını belirtiyor:

- İlk ve Acil Yardım,

- Tıbbi Dokümantasyon,

- Saç Bakımı ve Güzellik,

- Aşçılık,

- Grafik Tasarımı.



Her bir öğrencinin yıllık 10 bin TL maliyetli olduğunu kaydeden Aydın, resmi sözleşmeler ile sözkonusu bölümleri ticari bir kurum ile ilişkilendirdiklerini anlatıyor. Örneğin Point Oteli ile yapılan işbirliği çerçevesinde 40 öğrencinin eğitim, burs ve istihdamı sözkonusu işletmeye bağlanmış bulunuyor.



Eğitimcilere eğitim

Okulun ekonomik kaynaklarını artırmak isteyen Okul Yönetimi, gerek yurtiçi gerek yurtdışı projelere ağırlık veriyor. Aynur Aydın, akademik kadrodan bazı hocaları AB projesi eğitimlerine gönderdiklerini ve 2 AB projesi başvurusu da yaptıklarını aktarıyor. Eğitim sisteminde Ar-Ge ve inovasyonu ilk 3 hedefleri arasına koyan Aydın, “Ar-Ge’si olmayan üniversite olmaz. Bunun için ilk aşamada komisyon kurduk. Hocalarımızı eğitime gönderdik. Önümüzdeki dönem profesyonel Ar-Ge ekibi oluşturmak istiyorum” diye konuşuyor.

Aydın, orta ve uzun vadede rekabet şanslarının yüksek olduğunu, kendilerinin rakiplerinin yüksek öğretim kurumları olduğunu dile getiriyor. Hedeflerine ulaşmak adına akademik kadronun kişisel gelişimine yoğunlaşarak eğitimcilere eğitim verdiklerini ifade ediyor.

Şişli Meslek Yüksekokulu’nda 40 kişilik akademik kadronun 33’ünü kadınlar, öğrencilerin yüzde 70’ini ise kız öğrenciler oluşturuyor.



Kaynak Şişli’den

İstanbul Şişli Vakfı’nın kuruluşu olan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na bölge kuruluşlarının desteği önemli bir boşluğu doldururken okulun esas mali kaynağını İstanbul Şişli Vakfı oluşturuyor. Prof. Dr. Aynur Aydın’a bölgeden yapılan destekleri soruyoruz, yanıtlıyor: “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun Mütevelli Heyet Başkanı olan Mustafa Sarıgül’ün yarattığı sinerji muazzam. Okulun kamuoyunda anlatılmasında Sargül’ün ‘Şişlili dostlarım yardım edecek’ görüşü aynen yerini bulmuştur. Ama inanıyorum ki; 1 yıl sonra sözkonusu desteklere ihtiyaç kalmadan kendi ayakları üzerinde duran bir okul yaratacağız. Şu anda öğrenci gelirimiz yok. Ama seneye normal bir bursluluk oranı uygulayarak öğrenci geliri elde ederek varlığımızı sürdüreceğiz.”