Türkiye’nin liderlerinden Silikon Vadisi’nde “Girişimcilik Üssü”

ODTÜ TEKNOKENT ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan dünyaca ünlü teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde girişimcilik üssü kuruyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ve ODTÜ TEKNOKENT sahipliğinde kurulan ve T-JumpSan Francisco adı verilen merkez, Türkiye’den yeni girişimciler ve belirli büyüklüğe ulaşmış şirketlerin ABD pazarına girebilmesini kolaylaştıracak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Intel’in, iş ortağı olarak yeraldığı ODTÜ TEKNOKENT San Francisco Merkezi için Inovasyon Haftası kapsamında düzenlenen imza töreninde biraraya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum ve iş ortaklarının yetkilileri, teknolojinin merkezi konumundaki Silikon Vadisi’nde böyle bir merkezin açılmasının gerekliliği ve Türkiye için önemini vurguladı.

ODTÜ TEKNOKENT tarafından yönetilecek ve T-Jump adı verilen San Francisco Merkezi Türkiye’de yeralan girişimciler için ABD’ye resmi olarak kolay giriş, San Francisco ilişki ağına erişim ve ekosisteme kolay adaptasyon imkanları sunacak. Bu imkanlarla girişimcilerin piyasayı yakından takip etme, işlerini ve fikirlerini geliştirme, büyütme, yeni müşteriler elde etme ve yatırım alma fırsatlarına ulaşmaları çok daha kolaylaşacak. Merkezde ayrıca; yoğunlukla San Francisco’da yeralan girişimcilere yönelik sunulacak “Birlikte Çalışma Hizmeti”, merkezin girişimciler tarafından aktif kullanılan bir yer olmasını sağlayacak. ODTÜ TEKNOKENT ve projeye destek veren kuruluşlar tarafından yürütülen kuluçka/hızlandırma programlarının ABD ayaklarının merkez kapsamında düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye’de belirli bir eğitim aldıktan sonra San Francisco’ya gelecek girişimciler için özel olarak hazırlanmış programlar ile girişimcilerin hızlı şekilde pazara uyum sağlaması amaçlanıyor.

İmza töreninde Merkez’in kuruluşuna destek veren Ekonomi Bakanlığı adına konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İnovasyon Haftası kapsamında böyle bir projenin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türk girişimcilerine olumlu katkılar yapacağını vurgularken, “ODTÜ’ye, iş ortaklarına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da teşekkür ediyorum. Eskiden bir Türk şirketi yurtdışına yatırım yaptığında üzülürdük, ancak artık yurtdışında yatırım yapacak Türk şirketlerini destekliyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz. Koşarak, yürüyerek geçemeyeceğimiz mesafeleri atlamamız lazım. Biz de bu desteklerle bu atlamayı yapıyoruz. ODTÜ Teknokent San Francisco Merkezi gibi gelişmelerin de artması lazım” dedi.

Merkezi kuran ve yönetimini sağlayacak ODTÜ TEKNOKENT’i temsilen törene katılan ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum, “Türkiye’nin ilk ve en büyük teknokenti olan ODTÜ TEKNOKENT, bu alandaki liderlik konumunu uluslararasılaşma vizyonunu benimseyerek güçlendiriyor. Bu vizyon doğrultusunda, ODTÜ TEKNOKENT ekosistemindeki şirketlerin başarısını küresel ölçeğe yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Batum, sadece Türkiye’de değil uluslararası haritada da ODTÜ’nün giderek büyüyen bir odak olacağını söyledi.

Projenin iş ortaklarından TEB ve TİM, Türkiye’nin farklı illerinde girişimciler için kuluçka merkezi açarken Türk girişimcilerin yurtdışına açılmasına katkıda bulunmak üzere ODTÜ TEKNOKENT San Francisco Merkezi’ne de destek olma kararı verdi.

Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Cumhuriyetimiz’in 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında katmadeğerli ihracat artışına yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Büyükekşi, katmadeğerli ihracatın 4 esas bileşenine; Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın üzerine odaklandıklarını aktardı: ”TEB ile birlikte hayata geçirdiğimiz Girişim Evleri sayesinde girişimcilerimize de aktif destek vererek, inovasyonun daha da yaygınlaşması için çaba sarfediyoruz. 61 bin üyeli dev ihracatçı ailesinin temsilcisi TİM olarak ODTÜ Teknokent’in ABD’nin Silikon Vadisi’nde konumlandıracağı inkübasyon ve girişimcilik üssünü de destekleyerek yeni bir ilke imza attık. İnanıyoruz ki ODTÜ’nün Silikon Vadisi’nde açtığı bu üs, ülkemizin kıymetli girişimcilerinin gelişmesi ve dünyaya açılması açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır. En ileri teknolojilerin ve bu teknolojilere dayalı üretime yönelik ‘knowhow’ın ülkemize aktarılabilmesi önemli önceliğimiz. Bu merkezin açılmasının THY’nin San Francisco’ya 13 Nisan’da başlatacağı direkt uçuşların hemen öncesine yetişmesinden de ayrı bir kıvanç duyuyoruz” dedi.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “İnovasyonu ve katmadeğere dayalı ekonomiyi ülkenin geleceği olarak gören ve bu konuda önemli yatırımlar yapan bir banka olarak, bugüne kadar ülkemizde inovasyon kültürünün gelişmesine ve inovatif fikirlerin işe dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaya çalıştık. İki yıl önce başlattığımız Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı ile inovatif fikre sahip girişimcileri desteklemeyi ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de, girişimcilik dünyasının kalbinde, Silikon Vadisi’nde açtığımız TEB Girişim Evi Noktası sayesinde, tüm imkanlarımızı dünyaya açılmak isteyen ihracat potansiyeli yüksek ve katmadeğerli fikre sahip girişimcilerimize kullandıracağız. Silikon Vadisi’nde girişimcilerimize danışmanlıktan network kurmaya kadar her türlü desteği sunacağız” dedi. Boz, TEB olarak, bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel sinerji oluşturan tek banka olduklarını vurguladı.

İş ortakları arasında yeralan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, “Sektördeki iş ortaklarımız, üniversiteler, kamu kurumları ve kuruluşları ile birlikte yenilikçi açık Ar-Ge modeli oluşturuyoruz. 2015 yılındaki hedefimiz, Türkiye’nin kendi projelerini üretmesinde ve dünyaya teknoloji ihraç etmesinde önemli bir rol oynamak. Türkiye’den çıkan ve dünyada rol model olabilecek inovasyon projelerinde aktif rol alabilmek için inovasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’nin yalnızca teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bir ülke olabilmesi için de gençlerin eğitimi konusunda ciddi girişimlerimiz sözkonusu” dedi.



Bakan Işık’tan ODTÜ TEKNOKENT Silikon Vadisi Ofisi’ne ziyaret

Resmi ziyaretler kapsamında; ABD’de; Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Stanford Üniversiteleri’ne giden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ODTÜ TEKNOKENT’in ABD’nin San Francisco şehrindeki Silikon Vadisi’nde açtığı T-JumpSan Francisco adlı merkezi de ziyaret etti. Teknogirişim konusunun Türkiye için önemini vurgulayan Işık, kendisinin de ODTÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, “ODTÜ TEKNOKENT’in yeni kurduğu San Francisco merkezi ile Türkiye’nin teknoloji ile dışa açılmasında Türk tekno-girişimcilere verdiği destek çok önemli” dedi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Volkan Atalay, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş ve Türk girişimcilerin de hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Fikri Işık, Türk girişimcilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Girişimcilerin şirketleri hakkında bilgi alan Bakan Işık, bakanlığın teknogirişimciler için verdiği destekleri anlattı.