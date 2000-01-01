Üniversite-sanayi işbirliğinde iddialı gelişimin adresi GYTE Türkiye’de ilk 10’da

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sınırlarını aşarak proje- akademisyen gibi kriterler...





Eğitim sektörünün ihtisaslaşmış kurumlarından Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) sergilediği yüksek proje performansıyla tercih edilirlik oranını artırmayı başarıyor. 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 3 yıldır Rektörlük görevini yürüten Prof.Dr. Orhan Şahin, göreve geldiğinden bu yana eğitim kurumu olarak Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer aldıklarını söylüyor. Türkiye’de eğitim kurumlarının niteliğinin son dönemlerde ciddi oranda gelişme gösterdiğinin altını çizen Şahin, şu bilgileri veriyor: “GYTE, ilk 10 kurum arasında olma iddiasını devam ettirecektir. Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmamızın farkı ihtisaslaşmaktır. Mekatronik, biokimya teknolojileri ve malzeme teknolojileri konusundaki uzmanlığımızı bu alanlarda derinleştireceğiz” diyor. Kurumlarının son dönemlerde kampüs değişikliği nedeniyle rekabette durağan kaldığını da dile getiren Şahin, “Mekan değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kararı ile yeni yerimize taşındık. Halen daha taşınma işlemlerimiz devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmada bu dönem biraz vakit kaybettik ama yarıştan kopmadan ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.

GYTE’nin yükseköğretimde bir dizi öncelikleri bulunuyor: Uluslararası Düzeyde Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirme, Sanayinin Teknoloji Problemlerine Çözüm Üretme, Yüksek Kaliteli Uluslararası Yayın Yapma, Ağırlıklı Lisansüstü Öğretim, Sanayi Tecrübesi Kazandırılmış Öğrenci Yetiştirme ve Yaşam Boyu Eğitim. GYTE, 4 fakülte ve 2 enstitüde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. 8 Bölümde lisans eğitimi, 16 bölümde ise lisansüstü eğitim veriliyor. GYTE’nin toplam öğretim elemanı sayısı 479. Üniversitenin 2000’e yakın lisans öğrencisi, 2 bin 500 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi buluyor. Kurumda 4 tane de merkez bulunuyor. Üniversitenin ancak yürütülen projelerle alınan fonlarla hedeflerine ulaşacağını öngören Şahin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin güçlü bir üniversite sanayi işbirliği yapılanmasına ihtiyacı vardır. Geçmişte ne güçlü sanayicimiz vardı ne de güçlü üniversitemiz. Ama artık iki yapı da rüştünü ispatladı. Ve bu iki yapının işbirliğini sağlayacak bir üçüncü arayüz oluşmaya başladı: teknoparklar. Bundan sonra hızlı bir gelişim dönemi bekliyoruz.”

Yükseköğretim kurumlarının alışılmışın dışına çıkarak eğitim ağırlığı yanında Ar-Ge çalışmalarına da yoğunlaştığını vurgulayan Orhan Şahin, üreten ve güçlü bir ekonomi olmanın yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarından geçtiğini hatırlatıyor. Şahin, “Üniversitelerimiz kabuk değiştiriyor. Eğitimin yanında Ar-Ge’ye önem veren bir yapı kuruluyor. Bir grup makro üniversitemiz bu noktada ciddi bir mücadele veriyor. Ülke olarak şunu görüyoruz; transfer edilen teknoloji ile ilerleyemeyiz. Sanayicimiz de farkındalığı sağladı, üniversitelerimiz de. GYTE olarak bu alanda yürütülen projelerle gelişmeye devam edeceğiz” diyor.



Projeleriyle liderler arasında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapmış olduğu 2012 “Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nde GYTE 8. sırada yer aldı. Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan üniversiteler sıralamasında GYTE son üç yılda birinci sırada yer alıyor. GYTE Proje Performans Analizi incelendiğinde destek alan Marmara Bölgesi’ndeki ilk 20 üniversite arasında bulunuyor. Şahin, 2011 yılında Türkiye genelinde 106 üniversite içerisinde 12. sırada olunmasının önemli olduğunu, proje destek bütçesinin 2003- 2011 yılları arasında yaklaşık 25 kat arttığını duyuruyor. Bu alandaki çalışmalarını hızlandıracaklarını bu noktada özellikle yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği yapacaklarını duyuran Şahin, şöyle konuşuyor: “Pakistan’da Comsats Üniversitesi ile ilk temasımızı yaptık. Bu üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermek istiyoruz. Yılbaşından sonra anlaşma imzalamayı amaçlıyoruz. Daha sonra Bosna Hersek, Japonya ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki üniversiteler ile işbirliği yapmak istiyoruz.” Yürüttükleri projelere ilişkin de detaylı bilgi veren Şahin, şu noktalara değiniyor: “TÜBİTAK, DPT (Kalkınma Bakanlığı), AB, SANTEZ, BAP, BM gibi kurumlardan ciddi fonlar geliyor. Devletimiz bu noktada önemli bütçeler ayırıyor. Şu anda GYTE olarak yurtdışında 76 projemiz yürütülüyor. Ayrıca DPT ile bugüne kadar 28 proje yapmışız 1 tanesinin çalışması devam ediyor. 10 milyon 250 bin TL’lik bir bütçesi bulunuyor. Ayrıca TÜBİTAK ile 12 milyon 292 bin TL’lik projemiz yürütülmüş. 140 proje yapmışız 63 tanesi halen daha sürdürülüyor. BAP kapsamında 307 proje yapmışız, 92 tanesi aktif olarak yürütülüyor. 509 bin TL’lik bir bütçesi var. AB ile 4 tamamlanmış 3 tanesi yürütme aşamasında 360 bin Avro bütçeli proje yürütüyoruz. BM ile 574 bin dolarlık bütçesiyle 1 proje yürütüyoruz. SANTEZ’de ise 1 milyon 691 bin liralık bütçesi olan 7 tanesi tamamlanmış 4 projemiz yürütülüyor.”



Enstitünün laboratuvarları son teknoloji

Orhan Şahin, geçen yıl 46 tane öğretim görevlisine teknoloji geliştirme bölgelerinde hizmet vermek için izin verdiklerini, 8 hocanın ise kendi şirketini kurarak bölgede yer aldığını açıklıyor. Şahin, “Sanayi-üniversite işbirliğinde üniversite olarak bize düşen görevleri yürütüyoruz. Sanayi tarafında ise 215 kamu ve özel şirket bizim döner sermaye üzerinden okulumuza başvuruda bulunmuş. Sözkonusu kurumlara kendi bünyemizdeki laboratuvarları tahsis ediyoruz. Enstitümüzde en son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış 96 modern araştırma ve eğitim laboratuvarı bulunuyor” diye konuşuyor. Şahin, sözkonusu laboratuarların yarısından fazlasının Ar-Ge alanında olduğunu belirterek bazılarını şöyle sıralıyor: Bilgisayarlı Görme- Grafik ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı. Robotik ve Kontrol Laboratuvarı. Açık Saha Elektro Manyetik Ölçüm Laboratuvarı. Savunma Teknolojileri ve Simülasyon Laboratuvarı. Nanoteknolojileri Araştırma Laboratuvarı. Biyoteknoloji Laboratuvarı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Laboratuvarı. Proses ve Reaktör Tasarım Laboratuvarı. Moleküler Hücre Biyolojisi/Kanser Moleküler Biyolojisi/Fotodinamik Terapi Laboratuvarı. Sensör Laboratuvarı. Magnetik Rezonans Laboratuvarı. NMR Laboratuvarı.

Kocaeli’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kocaeli Valiliği ile yürüttüğü ‘Bilişim Vadisi’ Projesine ortak olan GYTE aynı zamanda kendi teknoparkını kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, aynı zamanda bölgedeki teknoparklarla ile de işbirliği yürüttüklerini şöyle aktarıyor: “GOSB Teknopark ile bir anlaşmamız var. TÜBİTAK MARTEK ile protokol imzaladık. İstanbul Teknopark’ın Akademik Platformu’nda yer alıyoruz. Aynı zamanda KOSGEB’in Türkiye çapında faaliyete geçen ilk 7 TEKMER’inden 1 tanesine sahibiz. Sözkonusu kuluçka merkezinde bugüne kadar 29 şirketi mezun ettik.”