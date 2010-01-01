Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Örnek Modeli Gedik Üniversitesi

Gedik Üniversitesi’nin kuruluşu Halil Kaya Gedik’in yaşam öyküsüyle paralellik seyrediyor. Zira Türkiye’nin ilk kaynak mühendislerinden olan Halil Kaya Gedik, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan ‘Devrim Arabası’ projesinde yer almış bir isim.

Dünya Kaynak Federasyonu’nun Türkiye’de tek yetkili üyesi...

Sanayicilikte başarısını bugün 50’nci kuruluş yılını geride bırakan Gedik Holding ile gösteren Halil Kaya Gedik, kurduğu Gedik Eğitim Vakfı (GEV) vasıtasıyla ile de eğitim kurumlarının Türkiye’ye kazandırılmasını sağlamış. Birçok eğitim kurumunun yapımını gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan merhum Halil Kaya Gedik’in, eğitim sektöründeki en önemli girişimlerinden birini ise Gedik Üniversitesi oluşturuyor. İlk aşamada 2010 yılında kurduğu Gedik MYO ile üniversiteleşme sürecine adım atılırken üniversitenin kuruluşu 2011 yılında gerçekleşmiş.

Gedik Üniversitesi bugün, üniversite-sanayi işbirliğinde Türkiye’nin en iyi uygulama eğitimlerinden birini veriyor. 2 bin 781 öğrenci sayısı, 124 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdüren Gedik Üniversitesi’nin Rektörlüğünü Ocak 2014’ten bu yana Prof.Dr. Berrak Kurtuluş yürütüyor. Kurtuluş, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya standartlarında eğitim verdiklerini söylüyor. Kurtuluş’a göre üniversiteler eğitim-araştırma ve topluma hizmetle yükümlü. Dolayısıyla tek bir alana yönelmek yerine dengeli bir şekilde eğitim-araştırma ve topluma hizmet odaklı olarak ilerlemek istediklerini kaydeden Kurtuluş, şu bilgileri veriyor: “Ancak, bazı bölümlerimizin tahsisi konularda öne çıkması önemlidir. Biz Kaynak Mühendisliği ve Savunma Teknolojileri alanında iddialıyız. Bu sebeple, Türkiye’de ön safhada yer almak istiyoruz. Nitekim GEV ve Gedik Üniversitesi’nin Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) üyesi olarak tüm dünyada geçerliliği olan Kaynak Mühendisliği diploması vermektedir. Bu alanda Dünya diplomasına sahip olanlar, enerji ve boru hatları; gemi ve açık deniz platformları inşaatı; çelik konstrüksiyonlu yapılar; uçak ve raylı sistemler inşaatları; köprü inşaatları vb. alanlarda uzmanlaşmış çok üstün özellikli elemanlar olarak, uluslararası projelerde imza yetkisine sahip olmakta, kariyer yapabilmekte ve Türkiye olarak uluslararası ihalelere girme vesilemiz olabilmektedirler. Keza GEV’in Uluslararası Kaynak Teknikeri ve Uluslararası Muayene Personeli yetiştirme yetkisi de bulunmaktadır. Dolayısıyla öncelikle Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Gedik MYO’da bu alanlarda sanayinin ihtiyaç duyduğu; mezun olduğunda işin teori ve pratiğine vâkıf mühendisler, teknikerler, denetim elemanları yetiştirmek için varız.”



Teknopark İstanbul’da Gedik’in farkı

Üniversitelerin sektördeki iddiasını en iyi gösteren yöntemlerden birini de projeler oluşturuyor. Kurtuluş, proje konularına ilişkin şu bilgiyi veriyor: “Kaynak; laser hibrit kaynak sistemi. Yeni jenerasyon kaynak makinaları. Döküm; gaz türbin kanatları, süperalaşımlar, hassas döküm. Toz Metalürjisi; TEK Teknolojisi, Elektron Bean Teknolojisi. Laser Cladding. Biyomedikal Malzemeler. Kompozit Malzemeler; Zırh uygulamaları, Nano kompozitler. Denizcilik; Gemi inşaatı mühendisliği, Özel gemiler ve yat mühendisliği. Elektromanyetik Sistemler; Yüzeyaltı tomografi sistemleri, Aktif/Pasif sistemler, meta malzemeler. Yenilebilir Enerji Sistemleri; Stirling Makinesi (Güneş/Diğer), Akıntı ve Deniz dalgaları. Ayrıca birçok konuda yeni projeler hazırlayarak destek için sanayi, kamu, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK gibi kaynaklara başvuruları yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda yürütülmeye başlayan, başvurusu yapılan ve planlanan 31 proje de bulunmaktadır.” Gedik Üniversitesi Ar-Ge alanında yürütülen çalışmaları önümüzdeki dönem Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca Avrupa’nın en büyük teknoparkı olarak gösterilen “Teknopark İstanbul”da hızlandırma gayretinde. Çalışmaların detayını Kurtuluş, şöyle konuşuyor: “2012 yılında Teknopark’a “Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi” adlı bir proje ile müracaat edildi. 5 bin metrekarelik alan üniversitemize tahsisli. Bu kapsamda öğrencilerimize Ar-Ge fırsatları sunacağız. Mevcut durumdaki Ar-Ge çalışmalarımız, yaptığımız ikili antlaşmalarla Gedik Test Merkezi, Gedik Kaynak A.Ş.’deki ve üniversite bünyesinde mevcut olan cihaz ve donatılarla sürdürülmektedir. Bu cihaz ve donatılardan üniversitemizin kullanımında olanlar Teknopark İstanbul’da kurulacak Savunma Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi’ne transfer edilecektir. İstanbul Gedik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi’nde yürütülmesi planlanan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerine paralel olarak; sanayi, kamu kuruluşları ve üniversitelere Ar-Ge’ye dayalı hizmet verilecektir.”



Üniversitelerin kalitesi önemli

Rektör Berrak Kurtuluş, eğitim sektöründe rekabetin getireceği kalitenin önemli olduğunu söylüyor. Özellikle üniversite sanayi işbirliğinde Gedik Üniversitesi’nin önemli bir rol model olduğunun altını çizen Kurtuluş, “Öğrencilerimiz teorik bilgileri alırken, üretim sürecini de bizzat uygulama yaparak kavramaktadır. Nitekim Halil Kaya Gedik Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nin hemen yanında Gedik Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi ve Gedik Holding Merkezimiz de aynı lokasyondadır. Dolayısıyla teknik branşlardaki öğrencilerimiz Gedik Holding Laboratuvarlarını kullanmaktadır” diye konuşuyor. Makine, metalürji, mekatronik, tahribatsız muayene, elektrik, elektronik, fizik ve robotik laboratuvarlarının üretim sürecine, bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve eğitimlerimize hizmet verdiğini aktaran Kurtuluş, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz öğrencilerinin ise Gedik Yatırım’da staj olanağına hemen ulaşabildiğinin altını çiziyor.



Gedik’te yenilikler var

Gedik Üniversitesi’nde eğitime açılmış fakülte ve bölümler; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı; Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği; Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği’nden oluşuyor. Spor Bilimleri Fakültesi alanında “Yüksekokul” değil, “Fakülte” olarak yapılanmış ve Türkiye’deki ilk örnek. Gedik MYO’da ise 18 programla eğitim veriliyor. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bu yıl Tekstil Tasarımı ve Moda Bölümü’ne öğrenci alacak. Diğer taraftan Gedik MYO’da 2 yeni program açılmış bulunuyor; Bunlardan ilki Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı. İkincisi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Programı.



Azerbaycan’a eğitim ihracatı

Gedik Üniversitesi, başarılı eğitim çalışmalarını ihraç eder boyuta gelmiş bir eğitim kurumu. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kendilerine kaynak alanında meslek yüksekokul açma talebinin geldiğini söyleyen Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Emekli Büyükelçi Erkan Gezer, üniversite olarak Azerbaycan ile yürüttükleri projelere ilişkin şu bilgiyi veriyor: “Gedik’ten mezun Kaynak Mühendisliği diplomalı öğrencilerimiz dünyanın her yerinde sorgusuz sualsiz iş bulabiliyor. Bizim bu yüksekokulun bir paralelini Bakü’de kurma projemiz var. Öğrenciler daha sonra lisans programlarına da geçiş yapabilirler. Biz projeye çok sıcak bakıyoruz. Azerbaycan’da ara meslekte büyük bir ihtiyaç var. Çünkü Azerbaycan’da meslek okulu bulunuyor ama yüksekokul niteliğinde okul yok. Kurmak istediğimiz yapı bu boşluğu da dolduracak niteliktedir.” Kendilerinin projeye hazır olduklarının altını çizen Gezer, yürüttükleri diğer projelere ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “İlk olarak Bakü’de Diplomasi Akademisi var. Hem Bakü Üniversitesi hem de Diplomasi Akademisi ile işbirliği ile çalışmalara başladık. Bu proje kapsamında; Gedik öğrencilerinin Akademi’de 3 ay yaz kursları kapsamında Rusça öğrenmelerini istiyoruz.”