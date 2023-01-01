Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi’nde Davranış Sağlığı ve Bilimleri

Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında verdiği eğitimle özgünleşen Üsküdar Üniversitesi, Nörobilim, Hastane İşletmeciliği, Uygulamalı Psikoloji ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına başvurular başladı. Bahar döneminde de Uygulamalı Psikoloji, Hastane İşletmeciliği, Klinik Psikoloji, Nörobilim bölümlerinde yüksek lisans yapmak isteyen adayların başvuruları kabul ediliyor. Yeni düzenleme kapsamında yüksek lisans eğitimini tezsiz yapmak isteyen adaylarda artık ALES’ten belli bir barajın üzerinde puan alma şartı aranmayacak.