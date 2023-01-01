Yıldız Teknik Üniversitesi

Türk sanayinin vazgeçilmez eğitim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmak adına farklı bir stratejiye yöneliyor. Lisans eğitiminden ziyade lisansüstü ve doktoraya ağırlık vermeye hazırlanan YTÜ, Türkiye’nin akademisyen ihtiyacına çözüm sunmak istiyor.





Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek: Beş yılda lider olacağız

Türkiye’nin alanında en köklü eğitim kurumlarından olan Yıldız Teknik Üniversitesi, teknik yapısına uygun olarak hem araştırma çalışmalarına yoğunlaşıyor, hem de Türkiye’nin akademisyen ihtiyacına çözüm bulmak adına lisansüstü ve doktora öğrencilerine ağırlık vermeye hazırlanıyor. Bünyesinde barındırdığı Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoparkı, 3 bini aşkın akademisyeni ve 32 bini bulan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen eğitim kurumlarından olan Yıldız Teknik Üniversitesi’ni (YTÜ) Rektör Prof.Dr. İsmail Yüksek ile konuştuk.

İsmail Yüksek, tren yollarına eleman yetiştirmek amacıyla temelleri 1911 yılında atılan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana sanayinin içinde özel bir yeri olduğunu söylüyor. Özellikle Alman hocaların üniversitenin mühendislik fakültelerinin kurulmasında ciddi emeği olduğunu hatırlatan Yüksek, “Dünyanın sanayi devi Almanya’nın eğitim ekolü üniversitemiz için önemli bir artıdır. Birçok teknik üniversitenin aksine sanayinin her kademesine nitelikli öğrenci yetiştiren bir okuluz” diyor.

Yüksek lisans ve doktoralı 10 bin öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bundan sonra da sanayinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Yüksek, bu dönem ayrıca akademisyen yetiştirilmesi konusuna ağırlık vereceklerini duyuruyor. Yüksek, şu bilgileri veriyor: “Anadolu’nun her şehrinde artık üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin ciddi bir akademisyen eksikliği bulunuyor. Sadece teorik bilgisi olan değil, hem uygulama hem master hem de doktorası olan akademisyenler yetiştirmek istiyoruz. İlk aşamada 2 bin olan bu tarz öğrenci sayımızı 5 bine çıkardık. 3 yıl içinde lisans ve doktorası olan öğrenci sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”

Bunun için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yüksek, gerek fiziki gerek sosyal altyapılar için kamu ve özel sektörden destek aldıklarının altını çiziyor. Mezunların iş hayatına atılmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Yüksek, bu dönem kariyer merkezini revize ederek profesyonel kariyer merkezi kuracaklarını ve 80 bin mezunu kapsayacak şekilde çalışacaklarını belirtiyor.



Teknoparkı rekabeti zorlayacak

Yıldız Teknik Üniversitesi, son dönemlerdeki en büyük gelişimini teknoparkıyla yaşıyor. Kuruluş yılları eskiye dayansa da teknoparkın tam olarak faaliyete geçmesi Rektör İsmail Yüksek’in dönemine rastlıyor. Sanayinin içinde iddialı bir üniversitenin teknoparkıyla da iddialı olması gerektiğini söyleyen Yüksek, “3 yıl önce teknoparkımız yoktu. ﬁimdi ise 104 bin metrekare alan üzerinde 178 firmanın faaliyet yürüttüğü 2 bin 644 Ar-Ge çalışanının olduğu, 350 Ar-Ge projesinin yürütüldüğü bir teknoparkız. Halihazırda yazılımda 207, ilaçta176, diğer sektörlerde 62, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde 44, telekomünikasyonda ise 18 projemiz bulunuyor” diye konuşuyor. Özellikle sağlık alanında bölgede çalışan bir firmayla genom araştırma merkezi kuracakları ve ilacın hammaddesi alanında önemli çalışmalara adım atacakları bilgisini veren Yüksek, mevcut binaların altına kurdukları 5 bin metrekare alanda ise hem laboratuvar ihtiyacının karşılanacağını, hem de portatif üretimin gerçekleştirileceğini söylüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin teknopark projesinde iddialı olmasının diğer bir nedenini ise İkitelli’de devreye aldığı ‘İkitelli Teknopark’ projesi oluşturuyor. Orta ölçekli işletmelerin kısmen de olsa Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiğini, ancak küçük işletmelerin bu avantajının bulunmadığını aktaran Yüksek, alanında uzman öğretim üyesini bölgeye götürmek açısından İkitelli Teknopark projesinin önemli olduğunu vurguluyor. Yüksek, şu bilgileri veriyor: “Teknoparkımızın kuluçka ofislerinin sanayinin içinde olması bizim için önemliydi. Hocalarımızın sanayi ile yan yana olması, sanayinin yanı başında yer alması ve eğitim salonlarında sürekli eğitim verilmesini planlıyoruz. İkitelli’yi 7 ayda bitirip faaliyete geçirmek istiyoruz.”

Rektör Yüksek, mevcut akademisyenlerin Ar-Ge çalışmasının önemli olduğunu belirterek, 150 projeye hocaların danışmanlık yaptığını, ayrıca 20 öğretim üyesinin firma kurmak için kendilerine başvuruda bulunduğunu açıklıyor. Aynı şekilde öğrencilerden de Ar-Ge projeleri aldıklarını kaydeden Yüksek,10 projeyi elediklerini ve üniversite olarak projeye ortak olarak büyümek istediklerini anlatıyor. Devletin Ar-Ge konusunda üzerine düşeni yaptığını, bundan sonrasının özel sektörün inisiyatifinde olduğunu paylaşan İsmail Yüksek, proje hazırlama kültürü olmaması nedeniyle sanayicinin istenilen katkıyı sağlamadığını düşünüyor.

Alanında lider üniversite olacak Türkiye’nin alanında lider üniversitesi olmak istediklerini anlatan Rektör İsmail Yüksek, önceliği araştırma çalışmalarına vereceklerini duyuruyor. Öğretim üye ve görevlilerin 10 saat derse girdikten sonra Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesini istediklerini dile getiren Rektör Yüksek, şöyle konuşuyor: “Hedeflere ulaşmak için İngilizce ders verecek hocalar lazım. Bu yıl yurtdışından 50 tane akademisyen almayı planlıyoruz. Beyin göçünü Türkiye lehine çevirmek istiyoruz. Bunun için lojman yapıyoruz. 50 tanesini dayayıp döşeyip bu hocalara tahsis edeceğiz. ‘Gel 1 yıl ders ver 5 yıl kal’. Türkiye’de mühendislik tercihlerinde 3-4. sıradayız. Bu alanda liderlik hedefliyoruz.”

Gelişmiş ülkelerin stratejilerinden yola çıkmak gerektiğini düşünen Yüksek, ABD’nin alanında iyi yetişmiş insanları iyi maaşlara ülkesine kazandırmasını örnek gösteriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin gıda, biomühendislik, maktronik gibi alanlarda lider olduğunu dile getiren Yüksek, mühendislikte de ikinci öğretimleri kapatıp, yüksek lisansa ağırlık vereceklerini belirtiyor.



Araştırma odaklı bir üniversite

Teknoloji Transfer Ofisi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunmasının önemli olduğunu söyleyen Rektör İsmail Yüksek, bu alanda daha nitelikli bir yapıya kavuşmak için Almanya’da 5 üniversite ile anlaşarak uygulama mühendisi/teknoloji mühendisi yetiştireceklerini açıklıyor. Almanya’da uygulamaya ve akademiye iki farklı özelliği olan insan yetiştirildiğini anlatan Yüksek, “Var olan mühendis yapımızı dönüştürmemiz zor. Onun yerine İkitelli’de meslek yüksekokulu ile teknoloji fakültesinin altyapısını oluşturabiliriz. Almanya’dan 5 üniversite uygulama alanına destek verdi” diye konuştu.Araştırma odaklı üniversite olma yolunda bölümlerin önemli olduğunu aktaran Rektör Yüksek, bu yıl biomedikal bölümünü açmak için YÖK’e başvurduklarını ve onay beklediklerini de açıkladı.