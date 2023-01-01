Akıllı ev konseptindeki ilk otel

Cloud.7 Hotels zinciri ‘akıllı ev’ konseptindeki ilk otelini dünyaya meraklı ve teknoloji tutkunu gezginler için İstanbul’da açtı.

İstanbul Boğazı’na yürüme mesafesindeki Cloud.7 Ataköy Marina’da rahat ve akıllı “cloud”lar (yani odalar) renkli tasarlanmış sosyal alanları ve yerellik hissini akıllı teknolojiler yardımıyla biraraya getiriyor.Odalarda son teknolojiyle ağa bağlanma, deneyimleri paylaşma ya da dünyadan kendini soyutlama olanağı birarada sunuluyor: Konforlu yatak ve yastıklar, Bluetooth hoparlörlü yağmur duşları, odalarda hızlı ve ücretsiz (tüm otel genelinde de) Wifi bağlantısı, “telsiz” akıllı telefonlar, Cloud.7 personeline 7/24 WhatsApp ile erişim, odaya anahtarsız giriş ve misafirlerin cihazlarıyla uyumlu akıllı teknolojiler…

