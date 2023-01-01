Akıllı şehirlerde su yönetimi için yeni nesil otomasyon teknolojisi

Mitsubishi Electric, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından düzenlenen “IV. Uluslararası Su Kongresi:

Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” etkinliğinde, su ve atık su otomasyonu konusunda sunduğu çözümlerini anlattı. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Büyük Projeler İş Geliştirme ve Fabrika Otomasyon Direktörü Hüsnü Dökmeci, “Şehir İçme Suyu Enerji Optimizasyonu Çözümü” konulu sunumunda, farklı üreticilerin geliştirdiği pompa ekipmanlarına entegre olarak tüm sistemi kontrol edebilen Aquatoria yazılımı hakkında bilgi verdi. Mitsubishi Electric’in su ve atık su otomasyonuyla ilgili sunduğu teknolojileri anlatan Dökmeci, “Akıllı şehirlerin önceliği kaynakların verimli kullanılması ve bu kaynaklar içinde de suyun en büyük önceliğe sahip olmasıdır” dedi.