Akıllı telefon entegrasyonu için esnek Bosch çözümü; mySPIN

Bir yandan otomobilinizi sürerken, diğer yandan da akıllı telefonunuzda navigasyon, internet hizmetleri veya takvim kullanıyor musunuz?

Bosch’un akıllı telefon entegrasyon çözümü mySPIN bunu mümkün kılıyor. Jaguar Land Rover tarafından 2014’ten beri tüm filoda kullanılan Bosch teknolojisi, cihazın iOS veya Android kullanmasına bakılmaksızın otomobilde cep telefonuna bağlanıyor. mySPIN sayesinde, Bosch tarafından seçilen ve modifiye edilen uygulamalar, akıllı telefonu ele almaya gerek olmadan orta konsoldaki dokunmatik ekran aracılığıyla kullanılabiliyor.