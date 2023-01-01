Akıllı tesisler için dijital dönüşüm

Mitsubishi Electric, Almanya’nın Nuremberg şehrinde düzenlenen SPS IPC Drives Fuarı’nda, ziyaretçilere dijitalleşmenin üretim esnekliğini artırmak konusunda sağladığı avantajları anlattı.

Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile dikkat çeken Mitsubishi Electric, otomasyon alanındaki inovatif teknolojilerini canlı demolarla tanıttı. Mitsubishi Electric Akıllı Taşıyıcı Teknolojisi ile modüler Lineer Transfer Sistemi’nde (LTS) sağlanan en yeni gelişmeleri sundu, bir başka demoda, emniyet bariyerleri olmadan insan ile birlikte çalışan, seriye yeni eklenen bir robot da yer aldı, manüel montaj uygulamaları için geliştirdiği Kılavuzlu Operatör Çözümleri ile kalite ve verimliliğin nasıl arttırılabileceğini de anlattı.