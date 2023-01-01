Ankara Philips’in LED teknolojisiyle aydınlanıyor

Türkiye’nin dört bir yanında 50’den fazla ikonik yapıyı LED teknolojisi kullanarak aydınlatan Philips Lighting, şehirleri güzelleştirme misyonu ile hareket ediyor.

Son olarak Ankara’da Gençlik Parkı, Kocatepe Camii, TOBB, Yüksek Hızlı Tren Garı’nın da aralarında olduğu 11 mekan aydınlatıldı. Günümüzde aydınlatmanın artık başlı başına bir sanat olduğunu belirten Philips Aydınlatma Pazarlama Direktörü Özge Süzen, iyi bir şehir aydınlatması projesinin, kentte yaşayanların yaşam kalitesini artırması ve kentin tamamında turizm ve ekonomik gelişimi teşvik etmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Süzen, aydınlatma projelerinin şehrin güneş battıktan sonra da güvenli ve yaşanabilir olmasına katkı sağladığına dikkat çekti.