AURA’dan babanıza özel hediye

Farklı hediye arayışında olanlar için Aura’nın kan dolaşımının hızlanmasına, vücuttaki toksinlerin atılmasına ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olan Aura Pedilife Refleksoloji Cihazı ve

vücudun bio enerjisinin yeniden dengelenmesine, bu sayede kişinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olan Aura Bioenergiser D-Tox SPA Cihazı babaların yorgunluğunu atmasına yardımcı oluyor. “Refleksoloji Masajı”nın herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilmesi için Aura tarafından geliştirilen Pedilife, somatolojiyi temel alan tasarım şekli ile vücudun herhangi bir bölümünü hedef alabiliyor. Kızılötesi fonksiyonu da bulunan cihaz, detoksifikasyon sürecine de yardımcı oluyor.