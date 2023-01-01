BiTaksi ile seyahat et MasterPass ile Apple Watch’ından öde

MasterCard’ın dijital ödeme çözümü MasterPass, Türkiye’deki kullanıcılara özel ilk Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu.

Dünyada ilk kez bir akıllı giyilebilir cihaz üzerinde çalışan MasterPass uygulamasıyla BiTaksi yolculukları tek dokunuşla ödenebiliyor. Seyahat tamamlandıktan sonra Apple Watch’a gelen uyarı ekranında ödeme kolay, güvenli ve hızlı gerçekleştirilebiliyor. MasterCard’ın MasterPass mobil cüzdan çözümü ile mobil ödemelerin yanında yüz yüze mağaza içi ödemelerde ve elektronik ticarette de tek tık ile kart kullanıcılarının hayatı kolaylaşıyor. MasterCard Hızlı Gelişen Avrupa Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Kurşun,“MasterCard olarak, dünyanın her noktasında ve her cihazda ödeme yapmanın en güvenli ve hızlı yollarını geliştirmek üzere inovasyon faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. BiTaksi Stratejik Planlama Grup Müdürü Altan Açıkgöz ise Apple Watch uygulaması sayesinde saatten taksi çağırılabildiğini belirtti.