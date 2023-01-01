Bosch’tan enerji ve bina teknolojileri için akıllı bağlanabilirlik

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch, enerji ve maliyet tasarrufunun yanısıra konfor ve güvenliğin artmasını talep eden müşterilerine, ‘Akıllı Bağlanabilirlik’e sahip enerji ve bina teknolojisinden oluşan entegre çözümlerle cevap veriyor.

Bu çözümler; ısıtma, sıcak su, havalandırma, klima, izinsiz giriş ve yangınlara karşı koruma, tesis yönetimi, elektrik üretimi ve enerji depolama gibi alanları kapsıyor. Bosch, akıllı bağlanabilirlik ile endüstri, kurumlar ve konutlara yönelik enerji ve bina teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Bosch’un çözümleri bina otomasyonu gibi rutin görevleri ortadan kaldırarak, işletme maliyetlerini azaltıyor. Veri koruma ve güvenliği ise üst düzeye taşınıyor. Bosch Grubu Enerji ve Bina Teknolojileri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Stefan Hartung, “Teknik sistemler uzmanlığımız ve bölgesel pazarlara yönelik anlayışımız bizi başarıya götürüyor. Portföyümüzü ve pazardaki varlığımızı büyütüyoruz” dedi.