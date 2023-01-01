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CERN, Daikin ile serinlemeye devam edecek

Dünyanın en büyük fizik laboratuvarı CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire-Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü), devam eden deneylerin başarısında büyük önem taşıyan soğutma çözümleri için Daikin ile çalışmaya devam kararı aldı.

Daikin, 5 yıldır soğutma ünitelerinin tedariği, devreye alınması ve bakımı konusunda hizmet verdiği CERN ile sözleşmesini yeniledi. 12 ülkenin katılımıyla 1954’te kurulan, günümüzde 20 asil üyesine ilaveten Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 gözlemci üyesi ile çalışmalarına devam eden CERN, soğutma ve sıcaklık kontrolü konusundaki ihtiyaçlarını Daikin ile karşılıyor. WEB’in (World Wide Web) doğum yeri ve Büyük Hadron Çarpıştırıcı (LHC- Large Hadron Collider) gibi çığır açıcı bilimsel araştırmaların merkezi CERN, en önemli ihtiyaçlarından biri olan soğutma çözümleri konusunda Daikin’den yana yaptığı tercihi değiştirmedi.  

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