Dayanıklı ve güçlü; KONE TranSys™ Yük Asansörü

Enerji etkin KONE EcoDisc® asansör makinesine sahip, güçlü ve yüksek performanslı KONE TranSys™ yük asansörü çözümleri; süpermarketler, alışveriş merkezleri, havalimanları, depolar, hastaneler, oteller, endüstriyel tesisler ve ofisler gibi birçok alanda zorlu dikey taşımacılık görevleri için tasarlanmış.

KONE TranSys™ yük asansörleri, 5 tona kadar kaldırma gücü, kapsamlı yük kapasitesi aralığı ve her ihtiyaca uyacak kabin boyutlarıyla dikkat çekiyor. Geleneksel bir hidrolik makinenin yarısı kadar elektrik tüketen asansör, çevre dostu olma özelliği ile de tercih ediliyor.