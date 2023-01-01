DuPont™ Corian® Charging Surface çıktı!

DuPon akıllı telefon ve tabletler için kablosuz şarj etme özelliğiyle birleştiren Corian® Charging Surface’i (Corian® Şarj Yüzeyi) piyasaya sunuyor.

DuPont, uluslararası “Endless Evolution” (Sonsuz Evrim) büyüme programı kapsamında Corian®’ın estetik ve işlevselliğini akıllı telefon ve tabletler için kablosuz şarj etme özelliğiyle birleştirenCorian® Charging Surface’i (Corian® Şarj Yüzeyi) piyasaya sunuyor. Yaşam alanlarına ve ortak alanlara pratik, güvenilir ve kurulumu kolay yeni bir çözüm getiren üründe kablosuz şarj özellikleri, indüksiyon teknolojisiyle geliştirilen modern bir cihazla sağlanıyor.