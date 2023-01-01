En teknolojik seyahat arkadaşınız: USB’li valiz

Distribütörlüğünü Eyüboğlu’nun yaptığı Victorinox, seyahat segmentinde geliştirdiği yeni valizi tanıttı.

Dayanıklılığı ve sağlamlığı ön plana çıkan Lexicon Hardside, iş seyahatlerindeki zorlukları dikkate alarak tasarlandı. İsviçre ordu çakısından ilham alınarak üretilen ve gizli bölümleri bulunan valizin USB detayı dikkat çekiyor. İç cebe entegre USB bağlantı noktasına sahip, zor durumlarda elektronik cihazı şarj edebilen valizde gizlenmiş kalem, sim kart değiştirme aracı ve kimlik etiketi bulunuyor.