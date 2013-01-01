Entegre tesis yönetiminde Atalian zirveyi hedefliyor

Türkiye pazarına 2013’te giren Fransız entegre tesis yönetim firması Atalian, alanında ilk 5 oyuncu içinde yer alıyor.

Türkiye’de 5 binin üzerinde çalışanıyla kuruluş, ISO 100 listesindeki şirketlerin yüzde 30’una tesis yönetimi, enerji yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, resepsiyon, peyzaj, inşaat ve renovasyon hizmetleri sunuyor. Atalian CEO’su Uğur Oktar, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de servis ve tesis yönetimi sektörlerinin önemli gelişmeler kaydedeceğini, Türkiye’nin potansiyelinin de büyük olduğunu ve Fransız grubun Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini söyledi.