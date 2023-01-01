Fleetcorp’tan mobil hizmet avantajı: iFleet

Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulaması olarak geliştirdiği iFleet ile de büyük avantajlar sunuyor.

3 bini aşan kurumsal müşterisine uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunan ve 20 bin araçlık bir filoyu yöneten Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulaması olarak geliştirdiği iFleet ile de büyük avantajlar sunuyor. Fleetcorp, iFleet uygulaması ile araçların yolda oldukları süre boyunca ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep telefonuna getiriyor. Kullanıcı iFleet uygulamasıyla arıza, kaza, hırsızlık bildirimi, lastik talebi, anahtar işlemleri, ikame araç işlemleri ile ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a iletebiliyor. Talep butonuna basıldığında kullanıcının lokasyonu belirleniyor ve en kısa sürede gerekli hizmet ulaştırılıyor. Fleetcorp müşterileri, iFleet uygulaması ile ihtiyaç duydukları polis, ambulans, itfaiye, trafik, jandarma vb. telefonları doğrudan arayabiliyor.