Ford, geleceğin teknolojilerini tanıttı

Ford, mobil dünyanın zirvesini Barselona’da buluşturan Mobile World Congress’te (Dünya Mobil Kongresi-MWC) “Yarının Şehri-City of Tomorrow” konsepti doğrultusunda geliştirdiği yeni nesil teknolojilerini tanıttı.

Şirket, elektrikli ve sürücüsüz araçlar ile drone’ları teslimat yapmak üzere bir araya getiren “Autolivery” teknolojisi, akıllı telefonlardan araçlara erişim sağlayan FordPass gibi ileri teknoloji çözümlerini katılımcılara aktardı. Şirket, geliştirdiği teknolojiler ve bağlantılı araçlarla daha verimli ve daha temiz bir ulaşım ekosistemi oluşturmak için kentsel altyapı ile iletişim kurmayı ve böylece yaşamı daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.