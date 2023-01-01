Ford’dan otomobili evin içine taşıyan yeni akıllı beşik

Ford, bebeklerinin geceleri daha iyi bir uykuya dalabilmeleri için zorluk yaşayan anne babaları yepyeni bir çözüme kavuşturuyor.

Ford, ürettiği yeni akıllı beşikle gece yolculuğu simülasyonu sunarken otomobil sesi, hareketi ve yol ışıklandırmalarını kopyalayarak bebeklerin daha kolay uyumasına yardımcı oluyor. Sadece bir mobil uygulama vasıtasıyla da akıllı telefonlardan rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Uygulama, bebeğin uykuya en kolay daldığı tüm ayarları kaydedebiliyor ve yeniden sunabiliyor. Ford, akıllı beşik Max Motor Dreams’in (Max Otomobil Rüyaları) şu an için bir defaya mahsus pilot üretimini gerçekleştirildi. Gerçekleştireceği kapsamlı araştırmalar sonrasında şirket, benzersiz beşiği üretime almayı değerlendiriyor.