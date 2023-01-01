Güvenlik için son teknoloji; Panasonic Yangın Algılama Çözümleri

Dünyaca ünlü Japon markası Panasonic, güvenlik için üst düzey çözümlerini Türkiye’de pazara sunuyor.

Yangın algılama çözümlerinde 30 yılı aşkın deneyimi ve 15.000’i aşkın binadaki kurulumu ile Panasonic, yangına karşı uyarmanın yanısıra yangına yol açabilecek durumlar hakkında önceden bilgilendirmek üzere tasarlanmış teknolojisiyle de fark yaratıyor. Yangın algılama sistemleri, Türkiye’de VİKO by Panasonic satış kanalıyla pazara sunuluyor. Panasonic yangın algılama sistemlerinde dedektörler, algılama işlevselliğini artıran akıllı esnek dedektör algoritması ve yapay zeka yeteneğiyle donatılmış bulunuyor.