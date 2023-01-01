“Her klima serinletir, Daikin doğru hava verir”

‘Doğru hava uzmanı’ mottosu ile ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründeki iddiasını ortaya koyan Daikin, yeni reklam kampanyasında temiz ve sağlıklı havanın önemine dikkat çekiyor.

“Her klima serinletir, Daikin doğru hava verir” sloganı ile marka, iç mekan hava kalitesinin önemini vurguluyor. Gode tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Turgut Akaçık’ın yaptığı yeni kampanyayla “Neden Daikin” sorusuna yanıt vermeyi amaçlayan Daikin, dış havadaki nemi kullanarak iç ortamı doğal olarak nemlendiren, titanyumla güçlendirilmiş yapısıyla havadaki toz, mikrop ve virüsleri yok eden, oda sıcaklığını düşürmeden ortama kuru hava vererek nem dengesini ayarlayan, A enerji sınıfı ürünleriyle sürekli temiz ve sağlıklı hava solunmasını sağladığını gözler önüne seriyor.