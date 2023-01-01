HighGenic Silikonlu Temizleyici ile “akıllı temizlik”

“Akıllı Temizlik” sloganıyla ev bakım ve temizlik ürünleri sektörüne hızlı giriş yapan 1K Kimya, HighGenic Silikonlu Temizleyici ile çok amaçlı temizlik ürünleri alanında yepyeni bir dönemi başlattı.

1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sevginar Baştekin, olmayan bir kategori oluşturarak “HighGenic” markasıyla silikonlu temizleyici, Narsprin çok amaçlı temizleyici, derz temizleyici, evsel ve endüstriyel kullanım için profesyonel leke çıkarıcılar ve leke çıkarma mendilleri gibi birçok “akıllı temizlik ürününü” Türk tüketicisiyle tanıştırdıklarını kaydetti. Firmanın 2016 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 204’lük büyümeyle 21.5 milyon TL’ye ulaştı.