HTC U Play Türkiye’de satışta!

HTC, tasarımında gelişmiş likit ekranıyla kullanıcısını yansıtan HTC U Play’i Türkiye’de satışa sundu.

5.2” boyutunda full HD likit ekranıyla ele mükemmel oturan eğlenceli telefon, 16 megapiksel kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) özelliğiyle iki kat daha uzun pozlama süresi sunuyor, yeni selfie kamerası da 16MP ile 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetine sahip UltraPiksel arasında kolayca geçiş yapmaya imkan tanıyor. Gelişmiş bir yapay zekayla güçlendirilen telefon, zamanla kullanıcısının alışkanlıklarını çok iyi tanıyan bir yol arkadaşına dönüşüyor. Örneğin; HTC U Play ertesi gün kar yağacaksa sıkı giyinmeyi ve her zamankinden daha erken yola çıkmayı öneriyor, USonic teknolojisiyle kişiye özel kulak iç yapısına göre sesi optimize ederek müziğin her detayının net duyulmasını sağlıyor.

