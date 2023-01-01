İş Bankası’ndan çocuklara Dijital Kumbara

Çocukların yıllardır kullandığı İş Bankası kumbarası şimdi Dijital Kumbara olarak yeni nesille buluşurken tüm çocuklar fiziki paranın yanı sıra dijital olarak da para biriktirebilecek.

Türkiye İş Bankası, nesillerdir çocukların severek kullandığı kumbarayı, 18 yaşından küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak şekilde Dijital Kumbara olarak hizmete sunuyor. Dijital Kumbara’yı, İşCep kullanan İş Bankası müşterileri şubelere başvurarak çocukları için alabiliyor.