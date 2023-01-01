Kadir Has Üniversitesi’nde bütün kürsüler akıllandı

Altyapı yeniliklerine ‘Akıllı Kürsü’yü ekleyen Kadir Has Üniversitesi’nde, yeni eğitim döneminde tüm sınıflarda akıllı kürsü kullanılmaya başlanacak.

Akıllı kürsü ile dersler çok daha interaktif olacak. Öğretim üyeleri ders notlarını akıllı kürsü aracılığıyla dilediği yerden öğrencilerle paylaşabilecek, öğrenci dersi takip edebilecek. Sınıflardaki akıllı kürsü ve ekranlar sayesinde ders notları tek tıkla ekrana yansıtılabiliyor. Daha katılımcı, aktif ve verimli ders olanağı sunan akıllı kürsülerde Windows 10 işlemci kullanılıyor.

