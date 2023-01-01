Kapılarda da akıllı dönem başladı

Güvenli, inovatif ve akıllı kapı sistemi Smart Door ile yaşam alanlarının güvenliğini 7/24 sağlayan Sur Çelik Kapı, sanal anahtarla kullanıcısına kapı kilidini akıllı telefonundan, tabletinden veya diğer Bluetooth cihazlarınızdan açabilme imkanı sunuyor.

Kriptolu Bluetooth akıllı teknolojisiyle herhangi bir ağa bağlanma ihtiyacı duymadan Smart Door, ‘kapı kilitli-kapı açık-pil seviyesi düşük gibi’ bildirimleri almanızı sağlıyor. Sanal anahtarla zamanlanmış giriş yetkisini programlama şansı sunan Smart Door, her çeşit kapı tipinde ve boyutunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel, “Teknolojiye ve güvenliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.