Klasik tasarım, akıllı teknolojiyle buluşuyor

Akıllı saat dünyasında tasarım çizgisinden ödün vermeden teknolojiyle buluşan Fossil saatleri, “Fossil Q Smartwatches” koleksiyonunu yarattı. Eğlence ve üstün fonksiyonları buluşturan akıllı saat koleksiyonu Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr’de.

Kadın saat modelleri; FOSSIL Q GAZER ve FOSSIL Q GAZER GREY ile erkek saat modeli FOSSIL Q NATE BLACK’in özelliklerinden bazıları şöyle: “3 ATM su basıncına dayanıklılık, bluetooth ile bağlanma teknolojisi, Android OS OS 5.0+, IPhone 5/iOS 9.0+ cihazlarla uyumlu, akıllı telefon bildirimleri, aktivite ölçer-kalori ölçer, Fossil Q App ile saat pimine basıldığında telefonun yerini bulma özelliği, fotoğraf çekme, müzik kontrol, telefon zili, ikinci saat (zaman dilimi) göstergesi, uyku ölçme özelliği.”