Kleemann’dan HomeLifts serisi asansörle her binaya özel çözümler

Kleemann, HomeLifts serisi içinde bulunan MaisonLIFT Plus, MaisonLIFT Basic, Maison T Plus ve Maison T Basic ile ev tipi asansör sistemlerine birçok yenilik getiriyor.

Kleemann’ın HomeLifts serisindeki asansörler, her bina için özel çözümler üretiyor. Kleemann’ın HomeLifts asansör tasarımları, asansör için yer ayrılan binalarda olduğu gibi asansör kuyusu olmayan binalarda, merdiven boşluğunda ya da bina dışında alüminyum kuyu seçenekleriyle çözüm sağlıyor. Ayrıca kuyu dibi ölçüsünde ve son kat yüksekliğinde sorun olan villalarda, işyerlerinde, çatı dublekslerinde ve diğer tüm binalarda da kullanılabiliyor. Seride güvenlik, en önemli öncelik. Sessiz çalışma, düşük enerji harcaması, basit ve kolay montaj, çok çeşitli kabin tasarımı seçenekleri, 2-6 kişi (180-450 kg) taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip HomeLifts serisi, engelli ve yaşlıların kullanımına da uygun.