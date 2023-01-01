KLEEMANNPARK ile otoparklar kat kat rahat

KLEEMANN, yeni park sistemi KLEEMANNPARK ile otopark alanlarının kapasitesini maksimum düzeye ulaştıran bir devrim yaratıyor.

Yeterli park alanı bulunmayan yerlerde, hidrolik park asansör sistemlerinin kurulumuyla 1 ya da 2 araçlık park alanlarına 2 ya da 4 araç park edebilme olanağı sağlayan sistem, park alanlarının kapasitesini iki katına çıkarıyor. Firma, park edilecek bölgeye rampa inşa edilememesi durumunda da 2 ve daha fazla katlar arasında dikey araç taşınması için özel oto sistemleri ile çözüm getiriyor. KLEEMANNPARK, kolay ve hızlı montaj özellikleri ile de dikkat çekiyor.