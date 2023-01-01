Kone teknolojisiyle asansörler şimdi “akıl” küpü

KONE, akıllı asansör çözümleriyle değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap veriyor.

KONE Polaris destinasyon kontrol sistemi, asansörde üstün trafik kontrol performansı sunuyor. Açık ve anlaşılır yönlendirme ve akıllı yolcu gruplandırma özellikleriyle yüksek konfor ve kolaylık sağlıyor. Böylece bekleme sürelerini kısaltarak asansörlerin kapısında oluşan kuyruklara son veriyor. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle asansör sistemi binanın erişim kontrol sistemine entegre edilebiliyor. Böylece, asansörlerin yetkisiz kullanımı önlenmiş ve bina sakinlerinin huzuru temin edilmiş oluyor.