KONE yürüyen merdivenlerde, teknoloji güvenliğin emrinde

Asansör ve yürüyen merdivenler, bina içi erişimlerde insanlara büyük rahatlık ve konfor sağlasa da zaman zaman büyük çoğunluğu kullanım hatasından kaynaklanan kazalar da oluyor.

Yapılan araştırmalara göre bu kazaların da yüzde 90’ı özellikle yürüyen merdivenlerde meydana geliyor. Asansör, yürüyen merdiven ve turnike çözümleriyle KONE, geliştirdiği inovatif teknolojilerle maksimum insan güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. KONE’nin yürüyen merdivenlerinde kazalara karşı geliştirdiği teknolojik önlemler arasında hız sensörü sistemleri ve acil durum durdurma butonları gibi azami güvenliği sağlamak üzere tasarlanmış geniş bir standart özellikler yelpazesi bulunuyor. KONE Türkiye Genel Müdürü Haldun Ulusoy, “Güvenlik bizim en önemli taahhütlerimizden” dedi.