Kone’den hayatı kolaylaştıran yeni teknoloji

KONE IDE 300™ olarak adlandırılan kapı ve asansör erişim sistemi sayesinde binalar, içinde ikamet eden kişiyi tanıyor.

Sistemin kurulu olduğu binalarda kullanıcının kart okuyucu üzerindeki anahtar etiketine basması ile otomatik kapı açılıyor. Sistem kullanıcıyı tanıyor, ışıkları yakıyor, asansörü lobiye çağırıyor, kapıları açık şekilde bekletiyor. Kullanıcı, asansöre adımını attığında herhangi bir tuşa basması gerekmiyor. Sistem, kullanıcının evinin veya ofisinin bulunduğu katı otomatik olarak seçiyor. Kullanıcı, binadan ayrıldığında da hareket sensörü kapıyı açıyor. Özelleştirilebilir anahtar etiketleri sayesinde güvenlik de sağlanmış oluyor.