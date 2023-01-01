KONE’den yürüyen merdivenlerde güvenlik ve geleceği düşünen aydınlatma

KONE, yürüyen merdiven çözümlerinde de öncü kimliğini sürdürüyor.

Tüm taşıma tiplerinde güvenliğe büyük önem veren kuruluş, geleceğe yaşanabilir bir dünya ve yeşil bir çevre bırakmak üzere yürüyen merdiven modellerinde yüzde 80 enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatmalar kullanıyor. Yoğun insan trafiği sırasında yolcu güvenliğini sağlamak üzere düşünülen yenilikçi kaplama ve sinyalizasyon çözümleri, yürüyen merdiven tasarımlarına fark katıyor. Aynı şekilde görsel anlamda estetik bir yüzey için göz alıcı ve zor yıpranan materyaller tercih ediliyor.