La Roche-Posay’in UV ölçen giyilebilir teknolojisiyle güneş keyfi

L’Oréal çatısı altındaki La Roche-Posay’in geliştirdiği; vücuda yapıştırılan ince esnek bir bant olan UV Patch, cep telefonuna indirilen bir uygulama aracılığıyla güneş maruziyetinizi ölçüyor ve güneş koruma ürününü en doğru şekilde vücudunuza uygulamanızı sağlıyor.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki 5 kereden fazla güneş yanığına maruz kalan kişilerde Melanoma cilt kanserine yakalanma riski yüzde 80’e kadar artabiliyor. UV Patch bant, cilt tipiniz, yaşınız, cinsiyetiniz gibi bilgiler aracılığıyla en ideal güneş koruması şeklini belirlemeye yardımcı oluyor. UV Patch, Google play veya App store’dan indirebilecek MY UV PATCH isimli akıllı telefon uygulaması ile çalışıyor.