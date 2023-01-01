Legrand ve Samsung’dan uluslararası teknolojik partnerlik anlaşması

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman marka Legrand, teknoloji devi Samsung ile teknolojik partnerlik anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Samsung ve Legrand, kendi ileri teknolojilerinin birlikte çalışabilirliğini güçlendirerek akıllı bina sistemlerinin, otel ve büyük yapıların daha da teknolojik olmasını sağlayacak. Günlük hayatta kullanılan teknolojiyi otel konforu ile birleştiren Legrand, otel otomasyon sistemleriyle Samsung markalı ürünleri birbirine kablosuz olarak bağlıyor. Otel misafirlerinin, tüm ihtiyaç ve isteklerini Samsung markalı TV ve tablet üzerinden otel yetkililerine iletme fırsatı sunabilen otomasyon sistemlerini artık Legrand oluşturuyor. Özellikle otel kullanımı için tasarlanmış Samsung TV setleri, kablosuz ağlarla sisteme bağlanmış oda kullanıcısı tarafından çalıştırılabiliyor.